ニッポン放送、2月度聴取率調査で首位獲得 多様な番組で支持集める
2022年2月25日 00時00分 (2月25日 00時05分更新)
先月24日から30日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、ニッポン放送が12歳～69歳男女、週平均に加え、平日平均、土曜日でも首位を獲得した。【※いずれも前6：00時～深0：00平均】
平日帯番組の『上柳昌彦 あさぼらけ』『テレフォン人生相談』『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』や、金曜午後の『うどうのらじお』などが首位を獲得するなど好調だったほか、『春風亭一之輔あなたとハッピー！』『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』など、さまざまな時間帯で多くの番組で数字を伸ばし、首位獲得の大きな原動力となった。
また、5夜連続でBTSの魅力に迫る特別番組『BTSマイ・ベスト・リクエスト』も単独首位を獲得。パーソナリティは、24日から順に、塚地武雅（ドランクドラゴン）、古家正亨、宮崎美穂（AKB48）、磯野貴理子、斎藤司（トレンディエンジェル）が担当し、アシスタントは、ひろたみゆ紀が務めた。
■ニッポン放送 首位獲得カテゴリー
・男女全体
・男性全体
・女性10代
・男性40代
・M2（男性35～49歳）
・男女60代、男性60代
・男性給料生活者
・ドライバー
・車の中
・大学生
・神奈川エリア、千葉エリア
・男女全体
・男性全体
・女性10代
・男性40代
・M2（男性35～49歳）
・男女60代、男性60代
・男性給料生活者
・ドライバー
・車の中
・大学生
・神奈川エリア、千葉エリア
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