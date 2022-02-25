ニッポン放送 （C）ORICON NewS inc.

先月24日から30日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、ニッポン放送が12歳～69歳男女、週平均に加え、平日平均、土曜日でも首位を獲得した。【※いずれも前6：00時～深0：00平均】

平日帯番組の『上柳昌彦 あさぼらけ』『テレフォン人生相談』『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』や、金曜午後の『うどうのらじお』などが首位を獲得するなど好調だったほか、『春風亭一之輔あなたとハッピー！』『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』など、さまざまな時間帯で多くの番組で数字を伸ばし、首位獲得の大きな原動力となった。

また、5夜連続でBTSの魅力に迫る特別番組『BTSマイ・ベスト・リクエスト』も単独首位を獲得。パーソナリティは、24日から順に、塚地武雅（ドランクドラゴン）、古家正亨、宮崎美穂（AKB48）、磯野貴理子、斎藤司（トレンディエンジェル）が担当し、アシスタントは、ひろたみゆ紀が務めた。

■ニッポン放送 首位獲得カテゴリー

・男女全体

・男性全体

・女性10代

・男性40代

・M2（男性35～49歳）

・男女60代、男性60代

・男性給料生活者

・ドライバー

・車の中

・大学生

・神奈川エリア、千葉エリア

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