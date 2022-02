『HENSHIN by KAMEN RIDER “ヴィラン“Tシャツ』最終弾 (C)石森プロ・東映

平成以降に放映された歴代「仮面ライダー」作品をフィーチャーしたファッションブランド『HENSHIN by KAMEN RIDER』。敵怪人(ヴィラン)をフィーチャーした『デザインTシャツ-VILLAIN-』(8800円/送料・手数料別途)の最終弾が、きょう24日に発売された。最終弾は『仮面ライダーオーズ/OOO』から「キヨちゃん」、『仮面ライダーウィザード』から「ワイズマン」、『仮面ライダージオウ』から「アナザーディケイド」の3種が展開となる。

『仮面ライダーオーズ/OOO』からは、真木清人と共に行動する人形、キヨちゃんをデザインしたTシャツ。真木清人を表す象徴としてのキヨちゃんとともに、『Have a beautiful ending.』のメッセージをあしらっている。「良き終末」をもたらし、世界を美しいままに完成させるという真木清人の目的を印象的に表現したTシャツとなる。

『仮面ライダーウィザード』からは、ファントムたちを束ねるワイズマンをデザインしたTシャツ。自身の目的のためには手段を選ばず、関係のない人々の命さえ顧みない決意の強さ、そしてそのような行動をとってしまう哀しさを『I will help you for sure.』のメッセージで表現している。

『仮面ライダージオウ』からは、スウォルツが変身した姿であるアナザーディケイドをデザイン。綿密な計画を練り、自分自身が王になることを目論むアナザーディケイドの野心を『I WILL BE THE KING.』のメッセージで表している。

