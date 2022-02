昨年11月1日のライブをもって26年の活動に終止符を打ったV6のラストツアー『LIVE TOUR V6 groove』の映像商品が、4月13日に発売されることが決定した。あわせて、4月8日には岡田准一がメンバーを撮影した写真をまとめた初の写真集『Guys 俺たち』の発売も決まり、同日から東京・スパイラルホールで写真展『Guys 俺たち』が開かれることになった。

ライブDVD/Blu-ray『LIVE TOUR V6 groove』は、ラストツアー最終日の千葉・幕張メッセ 幕張イベントホール公演を完全収録。初回盤A(3DVD or 3Blu-ray)、初回盤B(2DVD or 2Blu-ray+1CD)、通常盤(2DVD or 2Blu-ray)の3形態でリリースされ、全形態特典として銀テープが封入される。

初回盤Aにはツアーのリハーサル~最終日まで密着したドキュメントと、毎回ファンが楽しみにしているMCコーナーをまとめたMC集を収録。初回盤BにはV6のコンテンツを楽しめる仮想空間「V-Land」で配信されていた特別映像「WANDERER」が盛り込まれる。また、ラストツアーのために制作され、ファンへの思いを歌った「目を閉じれば」と、「V-Land」のみで発表していた「鏡」の未音源化2曲を初収録する。通常盤にはメンバーのパーソナルエディットされた映像が収められる。

解散決定後、岡田は「V6としてのかけがえのない時間を、永遠に閉じ込めたい」との想いを抱き、6人で過ごすときは常にカメラを携え、シャッターを切ってきた。デジタルとフィルム、さまざまなカメラを状況に応じて使い分けてきたが、写真集『Guys 俺たち』にはあえてフィルムで撮影した写真のみを掲載。さらに、写真展では岡田が約2年にわたって撮りためた約7000カットの中から厳選して展示される。

岡田は「写真集には、解散が決まってから撮りだした写真の中でも、選りすぐられた、作意のない写真が入ります。V6の最後を僕たちがどう過ごそうとしていたのかを、この写真集で感じてもらえるとうれしいです」とコメントしている。

岡田准一 写真展『Guys 俺たち』は4月8日~21日まで、14日間開催予定。完全入場予約制。

■岡田准一 コメント全文

会場にはそれ以外に写真家 上田義彦さんが撮り下ろしてくれた、11月1日のライブ終わりですぐ撮影した本当の最後のメンバーたちなど、見ていただきたい写真がたくさん展示されます。ぜひ会場にお越しください。

■岡田准一 写真展『Guys 俺たち』

会期:年4月8日(金)~21日(木) ※全14日間予定

会場:東京・スパイラルホール

料金:ファンクラブ2,200円(税込)、一般2,400円(税込) ※日時指定・完全入場予約制 ※入場特典付き

