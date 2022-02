『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』が、アメリカ全土で公開(C)2021 J Storm Inc.

人気グループ・嵐の“初”のライブフィルム『ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories”』が、3月22日にアメリカ全土で公開されることが決定した。米最大手映画興行チェーンのAMC系列での上映に先駆けてUS版ポスターも公開された。ポスター下部には「ONE NIGHT ONLY AT AMC MARCH 22」と上映日が刻まれている。

今作は2021年度の実写映画興行収入1位の大ヒットを記録。また同時に国内アーティストのライブフィルムでも歴代興収1位を記録したことで大きく話題を呼んだ。昨年11月より、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ブルネイなどの地域で公開され、3万人の動員。アジア圏からの海外ファンから絶賛の声が相次いでいる。

AMCは米国最大、欧州最大、世界最大の映画興行会社。日本国内には7ヶ所しか存在しないドルビーシネマだがアメリカではより多くのドルビーシネマの劇場での上映が予定されており、ライブフィルムに適した最高の上映環境が準備されている。日本のアーティストのコンサート映画でこれだけの規模での上映が実施されるのは、嵐が史上初となる。

19年には全シングルのサブスクリプションが解禁され、「Love So Sweet」や「A-RA-SHI」、「One Love」などの代表曲を英語版で新たにリリースするなど、海外へ向けた発信も積極的に行ってきた嵐。昨年の記者会見イベントに出席した松本潤は、海外での公開が発表された際「世界中の人々に楽しんでもらえることを願っています」とコメントしていた。

海外での活躍も目覚ましい嵐だが、今回のアメリカでの上映を機に、全世界へ夢のつづきが広がっていく期待がさらに高まる。世界に羽ばたき、世界中に嵐を巻き起こす5人に注目だ。

関連キーワード エンタメ総合