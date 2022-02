『HIRAIDAI Concert Tour 2021-2022』千秋楽公演を行った平井大

歌手・平井大(30)が23日、東京ガーデンシアターで開催した『HIRAIDAI Concert Tour 2021-2022』千秋楽公演で、妻の第1子妊娠を発表。その後、公式アプリでも改めて報告した。

平井は公式アプリにて「前々から、『将来の夢は?』と聞かれる度に、父親になることと答えていましたが、順調にいけば今年の8月頃に晴れて夢が叶いそうです」と伝え「これまでもパートナーとは色々なことに挑戦してきましたが、今回は今まで以上に大きな意味を持ち、育んできた愛にポジティブな変化を与えてくれています。妊娠中のパートナーと過ごす日々の中でボクが強く思うのは、“生きる” という奇跡です」と思いをつづった。

「今生きているという事実に大きな価値があり、それこそが奇跡だと最近つくづく感じています」という平井。「生きる意味やその答えは分かりませんが、生きるという奇跡を心の底から楽しみ、今という輝かしい瞬間を深く感じることこそが人生の醍醐味なのではないでしょうか。今までは “出来の悪い男” としてオンガクをお届けしてきましたが、8月からは“出来の悪い父親"”としてオンガクをお届けして参ります。最後に、愛しき永遠のお転婆なプリンセスへ、最大の感謝を込めて」と結んだ。

今回のツアーは『Concert Tour 2019 THE GIFT』以来、約2年ぶりとなる全国ツアーとなっており、昨年9月の神奈川公演を皮切りに、ファイナルとなる東京公演まで全20公演を完走。

ライブは、ウクレレの音色が心地よい「Slow & Easy」からスタートし、“なにげない日常”の大切さを歌った人気曲「題名のない今日」や、ストリーミング総再生数3億回を突破したラブソング「Stand by me, Stand by you.」など、これまでのライブの定番曲から、最新の連続配信楽曲まで計23曲を披露(アンコール含む)。デビュー当時からともにライブを作り上げてきたバンドメンバーと、本ツアーからはコーラスも参加し、さらにスケールアップしたステージで圧巻のパフォーマンスを魅せた。

アンコールでは、心温まる家族のストーリーを芸人の鉄拳書き下ろしのパラパラ漫画で映像化した楽曲「もしも、僕がいなくても。」などを弾き語りで披露。最後にバンドメンバーをもう一度ステージに呼んで「また逢う日まで」を約2時間半のライブは幕を閉じた。

関連キーワード 音楽