北京五輪カーリング女子の日本代表ロコ・ソラーレの銀メダルを支えたJ・D・リンドコーチ(37)が日本時間23日、自身のインスタグラムを更新。リザーブ石崎琴美(43)、スキップ藤沢五月(30)らチームメンバーと一緒にとった笑顔満点の自撮り写真を公開した。

史上最高となる銀メダルや公式マスコット「ビンドゥンドゥン」を手に、リンドコーチの構えたスマホに向けてメンバーは皆にこにこ顔。明るく前向きに戦ったロコ・ソラーレの“らしさ全開”の1枚に、フォロワーからは「金でも銀でも銅でも、カーリング最高 ロコ・ソラーレ最強」「Congratulations so proud of you all(おめでとう、みんなを誇りに思う)」「I can never thank you enough(感謝しきれない)」などと日本語や英語でのメッセージが相次いで寄せられた。