アイドルグループ・乃木坂46が23日、YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で生配信中のインターネット番組『乃木坂46時間TV』(21日 後7:00~23日 後5:00)でバナナマンとメンバーが選ぶ表題曲以外のTOP50を発表した。

乃木坂46がCDデビューする前からテレビ東京の冠番組『乃木坂工事中』(開始当初は『乃木坂って、どこ?』)のMCを務める“公式お兄ちゃん”ことバナナマンの設楽統、日村勇紀と、乃木坂46のメンバーが、乃木坂46の楽曲を2つの部門に分けてランキング化。初日に発表した表題曲部門TOP10に続き、この日は表題曲以外のTOP50を発表した。

まずは前半戦として、50位~21位までを発表し、21位は西野七瀬のソロ曲「釣り堀」。与田祐希は「七瀬さんの歌声とメロディーと歌詞がぴったりで、聴いていると心が穏やかになります」と理由を説明。鈴木絢音は「歌詞の風景がすぐ思い浮かぶ感じと、寂しい中にも温かさがある、その世界観が乃木坂の歌詞の中でも唯一無二」と語った。

22位は「設定温度」。梅澤美波は「3期生が初めて先輩方と一緒に歌わせていただいた曲で、乃木坂の一員になれたんだと思う曲」と話した。

23位は1期生の齋藤飛鳥、3期生の梅澤美波、山下美月のユニット曲「ファンタスティック3色パン」。バナナマン設楽は「ノリがよくて好き」と1位に選んだ。4期生から大人気だったといい、林瑠奈は「美月さん、梅澤さんという偉大な先輩が、飛鳥さんの前で妹キャラっぽくなっているのが好き」と話した。

24位は白石麻衣のソロ曲「オフショアガール」。同期の和田まあやは「聴いててテンションが上がるし、まいやんの声もずっと聴ける。ライブでタオルを回すのも楽しい」とプッシュ。25位は4期生曲「I see...」。4期生だけで『ミュージックステーション』に出演して披露したことのある楽曲で、センターの賀喜遥香は「4期生みんなが笑顔で踊っているのがすごい好き。4期生にとって大事な曲の一つになったなあと思います」と語った。

なお、バナナマン設楽が選んだTOP3は、1位が「ファンタスティック3色パン」、2位が「シークレットグラフィティー、」3位が「口約束」。日村が選んだTOP3は、1位が「毎日がBrand new day」、2位が「人間という楽器」、3位が「狼に口笛を」だった。梅澤は「本当に乃木坂の曲を詳しく知ってないと入らない曲ばかり」と喜び、メンバーも口々に感謝を伝えた。

■『バナナマン&メンバーが選ぶ!ベストソング歌謡祭』

表題曲以外のTOP50【前半戦】

21位 釣り堀

22位 設定温度

23位 ファンタスティック3色パン

24位 オフショアガール

25位 I see...

26位 失いたくないから

27位 私、起きる。

28位 13日の金曜日

29位 4番目の光

30位 Rewind あの日

31位 全部 夢のまま

32位 アナスターシャ

33位 不等号

34位 隙間

35位 泣いたっていいじゃないか?

36位 嫉妬の権利

37位 涙がまだ悲しみだった頃

38位 図書室の君へ

39位 空扉

40位 ざぶんざざぶん

41位 Out of the blue

42位 あらかじめ語られるロマンス

43位 遥かなるブータン

44位 せっかちなかたつむり

45位 Tender days

46位 意外BREAK

47位 マシンガンレイン

48位 もしも心が透明なら

49位 制服を脱いでサヨナラを…

50位 羽根の記憶

※1位~21位は後半戦で発表

関連キーワード エンタメ総合