新作映画『THE BATMAN-ザ・バットマン-』(3月11日公開)が控える、バットマンシリーズで、主人公ブルース・ウェインの執事として知られるアルフレッド・ペニーワースの半生を描いたドラマ『PENNYWORTH/ペニーワース <シーズン1>』が、本日(23日)よりDVDレンタルが開始となった。

DVDレンタル開始を記念して、製作総指揮を務める『GOTHAM/ ゴッサム』の ブルーノ・ヘラー 、 ダニー・キャノン や、メインキャスト陣が本作の魅力をアピールする特別映像が解禁された。

本作は主人公のアルフレッド・ペニーワースが自らの正義に従って反政府組織と戦うアクション・サスペンス作品。SAS(英国特殊空挺部隊)を除隊したペニーワースは、自立を目指し警備会社を立ち上げ、クラブの用心棒として働いていた。そこで知り合ったトーマス・ウェインはペニーワースの腕を見込み、彼に警備を依頼する。アメリカ人のトーマスは、CIAのエージェントとしてイギリス政府のクーデターをもくろむ組織「鴉の結社」を監視するという密命を受けていた。アルフレッドとトーマスの長年に渡る絆、そして女王陛下の命をめぐる陰謀との闘いが幕を開ける。

トーマス・ウェインとアルフレッド・ペニーワースの前日譚でもあるが、製作総指揮のブルーノ・ヘラーは「DCの世界はスーパーヒーローなど個性的なキャラが多いがアルフレッドは普通の人間だ」と語る。同じく製作総指揮を務めるダニー・キャノンや、ペニーワース役を演じたジャック・バノンはそれぞれ「彼の父親は執事だが、彼はなりたくないと思っている」「彼は警備会社を立ち上げる。陸軍での経験を活かしてね」とキャラクターを補足する。

また、ブルーノは「誰も知らない物語だ。バットマンの両親との出会いとかね」とし、本作ヒロインでペニーワースの恋人のエズメを演じたエマ・コリンも「描かれてこなかった側面よ」と本作の新しさを強調している。

本作でトーマスやペニーワースと敵対する鴉の結社のメンバー、ベット・サイクスを演じたパロマ・フェイスは「超常的な要素は全くない」とほかのDC作品との違いをアピール。続けてエマ、ブルーノも「れっきとした人間ドラマよ」「普通の人間を主人公にした珠玉の物語だ」と魅力を語る。

アルフレッド・ペニーワースはDCのおなじみキャラクターではあるが、製作陣やスタッフが語っている通り、イギリスで撮影されたブリティッシュ感あふれる良質なアクション・サスペンスとしてDCファン以外も楽しめる作品だ。

