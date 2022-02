魔法ワールドシリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』(4月8日公開)で活躍する個性豊かな9人のキャラクターポスターが世界同時解禁となった。

最新作では、シャイでおっちょこちょいな魔法動物学者【ニュート】(エディ・レッドメイン)が、キーマンである【ダンブルドア先生】(ジュード・ロウ)や魔法使いの仲間たち、そしてなんとマグル(非魔法族)と寄せ集めのデコボコチームを結成。史上最悪の“黒い魔法使い”グリンデルバルドに立ち向かう。

ニュートやダンブルドアが率いるデコボコチームには、前作からおなじみの陽気なマグル【ジェイコブ】(ダン・フォグラー)、ニュートの兄で闇祓いのエリート魔法使い【テセウス】(カラム・ターナー)のほか、名門魔法族の末裔の【ユスフ】(ウィリアム・ナディラム)の姿も。

さらに、魔法動物を愛するニュートの助手【バンティ】(ヴィクトリア・イェーツ)や、『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』でニコラス・フラメルに本を通して助言を与えていたアメリカのイルヴァーモーニー魔法魔術学校の呪文学教師【ユーラリー】(ジェシカ・ウィリアムズ)もチームに参戦。シリーズ通しておなじみの、小枝のような魔法動物【ピケット】もニュートの肩に乗っている姿が確認でき、まさに種族もバラバラの寄せ集めチームがどんな活躍を見せてくれるのか、期待が高まるばかりだ。

一方、圧倒的な魔法の強さと未来が視える力、そして「魔法使いが世界を支配するべき」という思想を持ち、巧みに人の心を支配するカリスマ性を持つ【グリンデルバルド】(マッツ・ミケルセン)を筆頭とした、グリンデルバルド陣営には、未知の力を秘めながら、自分の出自を知ろうとするなかでグリンデルバルドに出会い導かれた【クリーデンス】(エズラ・ミラー)がいる。前作でグリンデルバルドに「アウレリウス・ダンブルドア」という名で呼ばれていたことからも、ダンブルドア一族の秘密に大きく関わってくることになりそうだ。

果たして、デコボコチームはグリンデルバルド陣営の思惑を打ち破り、魔法界を救うことはできるのか? そして、「ハリー・ポッター」シリーズで明かされなかったダンブルドアと彼の一族に隠された秘密とは一体何なのか!?

解禁されたそれぞれのポスターの背景には「ハリー・ポッター」シリーズでもおなじみのホグワーツ城やホグズミード村らしき建物がそびえ、本作ではさらに「ハリー・ポッター」シリーズとの繋がりが深まってくことになりそうだ。

(C)2021 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved Wizarding World TM Publishing Rights (C)J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc.

