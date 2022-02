MAMAMOOの日本独自企画ベストアルバム『I SAY MAMAMOO THE BEST -Japan Edition-』ジャケット

韓国の女性4人組グループ・MAMAMOO(ママム)の日本独自企画ベストアルバム『I SAY MAMAMOO THE BEST -Japan Edition-』(3月23日発売)に“完全な”新曲「Smile」の追加収録が決定した。

R&Bジャンルの新曲「Smile」は、ストレスと共に忙しく生きる現代人の悩みを解決するよう「悩まずクールにただ笑えばいい」と伝える歌詞がポイント。メンバーのソラ(Solar)、ムンビョル(Moon Byul)、フィイン(Whee In)、ファサ(Hwa Sa)の気持ちを代弁するようなメッセージと共に、「この歌を聴いて少しでも笑顔が増えたら」との願いが込められている。

あわせて、初回限定盤の付属Blu-rayに収録される『WAW:2021オンラインコンサート』のトレーラー映像第1弾が公開。約30曲におよぶオンラインライブの前半パートを中心とした映像となっている。なお、MCパートとメイキングパートには日本語字幕が付くため、飾らないメンバーの魅力も楽しめる。

本作は、昨年9月に韓国で発売されたベストアルバム『I SAY MAMAMOO : THE BEST』の2枚に、これまでリリースした全ての日本語バージョンや日本オリジナル楽曲を収録した1枚をセットにした日本独自企画の3枚組ベストアルバム。初回限定盤を対象期間内に早期予約すると「オリジナルLPサイズトートバッグ」と未公開写真で作成されるフォトカード(トレカサイズ・メンバー別4種)」がもれなく付く。

■MAMAMOO 「I SAY MAMAMOO : THE BEST -Japan Edition-」

▼CD収録曲(初回限定盤・通常盤共通)

【CD1】

01. Paint Me(Orchestra ver.)

02. Starry Night(Orchestra ver.)

03. gogobebe(Rock ver.)

04. Egotistic(Blistering sun ver.)

05. You’re the best 2021

06. I Miss You 2021

07. Happier than Ever

08. HeeHeeHaHeHo Part 2

09. Words Don’t Come Easy 2021

10. Piano Man 2021

11. AHH OOP 2021

【CD2】

12. Decalcomanie 2021

13. AYA(Traditional ver.)

14. HIP(Remix ver.)

15. A little bit 2021

16. Wind flower(Dramatic ver.)

17. Um Oh Ah Yeh 2021

18. Don’t Be Happy 2021

19. Peppermint Chocolate(MMM ver.)

20. mumumumuch

21. Destiny(Extended ver.)

22. Mr. Ambiguous 2021

23. Yes I am(Funk boost ver.)

【CD3】

01. Decalcomanie -Japanese ver.-

02. You Don’t Know Me

03. Wind flower -Japanese ver.-

04. Sleep Talk

05. Starry Night -Japanese ver.-

06. Egotistic -Japanese ver.-

07. gogobebe -Japanese ver.-

08. 涙そうそう

09. HIP -Japanese ver.-

10. Shampoo

11. AYA -Japanese ver.-

12. Dingga -Japanese ver.-

13. Just Believe In Love

14. Where Are We Now -Japanese ver.-

15. mumumumuch -Japanese ver.-

16. Strange Day

17. Smile(★新曲)

▼Blu-ray(初回限定盤のみ)

・『2021 MAMAMOO ONLINE CONCERT WAW』ライブ映像

Where Are We Now

Destiny Part 2

AYA

Dingga

HIP

Um Oh Ah Yeh + Freakin Shoes

NEW YORK

Words Don’t Come Easy

Emotion

Funky Boy

You’re the best

I Love Too

Happier than Ever

Paint Me

Starry Night

Wind flower

No more drama

My star

Egotistic

gogobebe

Don’t Be Happy

Piano Man

Mr. Ambiguous

mumumumuch

Yes I am

Decalcomanie

Um Oh Ah Yeh

・MAKING VIDEO

関連キーワード 音楽