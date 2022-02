ライブDVD/Blu-ray『ONE OK ROCK 2021 “Day to Night Acoustic Sessions”』ジャケット

ロックバンド・ONE OK ROCKが昨年7月に山梨・河口湖ステラシアターで開催したアコースティックライブ『ONE OK ROCK 2021 “Day to Night Acoustic Sessions”』がDVD/Blu-ray化され、4月20日に発売することが決定した。YouTubeではティザー映像が公開となった。

昨年7月22日~25日の4日間で全7公演開催。アコースティックライブのためだけに全演奏曲をリアレンジし、ストリングスやキーボードに加え、コーラスやパーカッションなど初共演となるサポートメンバーも数多く迎え、富士山麓の大自然にアコースティックならではのサウンドが響き渡った。

約1年ぶりとなった有観客ライブは、コロナ禍で収容人数が限られていたことからプレミアチケット化。ライブに足を運べなかったファンも多く、待望の映像作品化となる。

本作は初回生産限定盤(Blu-ray or DVD+ LIVE CD)、通常盤(Blu-ray or DVD)の4形態。初回盤には初の試みとなるライブ音源CDが同梱される。音源の配信は行われないため、貴重なアイテムとなる。全仕様共通で、ライブ写真およびメンバー、サポートメンバーのインタビューなどが盛り込まれた60P以上の豪華ブックレットを封入。

■DVD/Blu-ray『ONE OK ROCK 2021 Day to Night Acoustic Sessions』

▼DVD/BD(全形態共通)

01.We are

02.Bombs away

03.カラス

04.The Beginning

05.Deeper Deeper

06.Heartache

07.Broken Heart of Gold

08.Mighty Long Fall

09.First Love

10.Taking Off

11.Renegades

12.Stand Out Fit In

13.Wasted Nights

▼LIVE CD(初回生産限定盤のみ)

※収録曲はDVD/BDと同一

