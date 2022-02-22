2月1日にデビュー10周年を迎えた人気グループ・A.B.C-Z。NHK-FMでは、あす23日にA.B.C-Zの進行で、ジャニーズの名曲のリクエストにこたえる『A.B.C-Z10周年！今日は一日“J ' sソング”三昧』（後12：15～9：15※一部ニュース中断あり）を8時間半にわたり生放送する。

A.B.C-Zをはじめ、ジャニーズのレジェンドや、今をときめくグループ、ジャニーズJr. までの名曲を一挙オンエア。番組の中では、KAT-TUNの亀梨和也、上田竜也、中丸雄一、 Hey! Say! JUMPの伊野尾慧、薮宏太、ジャニーズWESTの桐山照史をはじめ、ジャニーズJr．や関西ジャニーズJr.のメンバーなど総勢17人も番組にメッセージを寄せる。

また、スタジオには、ゲストとして、IMPACTors／ジャニーズJr.の影山拓也、横原悠毅も生出演。河合郁人らA.B.C-Zのメンバーとジャニーズの楽曲イントロクイズ対決に挑む。

A.B.C-Zも生歌や過去の超貴重音源を披露するほか、番組の後半には、リスナー投票による「心のJ’sソングTOP10」も発表。『今日は一日〇〇三昧』の公式HPからリクエスト可能。聴きどころいっぱいの8時間半。ハッシュタグは「＃jsソング三昧」となる。

【MC】橋本良亮・戸塚祥太・河合郁人・五関晃一・塚田僚一（A.B.C-Z）

【ゲスト】影山拓也・横原悠毅（IMPACTors／ジャニーズJr.）

【コメント出演】亀梨和也・上田竜也・中丸雄一（KAT-TUN）伊野尾慧・薮宏太（Hey! Say! JUMP）桐山照史（ジャニーズWEST）宮近海斗・七五三掛龍也・川島如恵留・松倉海斗（Travis Japan／ジャニーズJr.）作間龍斗・猪狩蒼弥（HiHi Jets／ジャニーズJr.）岩崎大昇・那須雄登・浮所飛貴・藤井直樹（美 少年／ジャニーズJr.）正門良規(Aぇ! group／関西ジャニーズJr.)

関連キーワード エンタメ総合