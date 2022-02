ユービーアイソフトは21日、タクティカルシューターゲーム『レインボーシックス シージ』(PlayStation4、PlayStation5、Xbox One、Xbox Series X | S、PC用)、YEAR7第1シーズン『Demon Veil』に関する情報を発表。3年ぶりに新マップが登場することが明らかになった。

『レインボーシックス シージ』は2015年にリリースされたFPS(ファーストパーソン・シューティングゲーム)ゲーム。対テロリストの特殊部隊「レインボー」の活躍を描いたオンラインシューティングゲームとなっている。

YEAR7第1シーズン『Demon Veil』では、シーズン中盤に3年ぶりの新マップ、エメラルドプレーンズが登場。アイルランドのモダンなカントリークラブで、プレイヤーはこの新たな環境と階層に挑むことが可能に。

また、Kiba バリアーを装備した新たな防衛オペレーターで日本人のAZAMIの登場や、チームデスマッチの追加ほか、攻撃オペレーター再選択やオールラウンドサイトほか、さまざまな部分でアップデートを実施する。

