2021年8月に公開された映画『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』から飛び出した過激派ヒーローのスピンオフドラマ『ピースメイカー』が、4月15日午前0時よりU-NEXTにて日本初、見放題で独占配信される(毎週1話ずつ配信)。

DCコミックス発のスーパーヴィランチームの活躍を描く『スーサイド・スクワッド』。2016年に公開された本作は、政府に管理される終身刑の受刑者たちが「減刑」を条件に成功率0%の無謀な極秘任務に挑むという内容で、「悪党ならでは」の物騒なせりふの掛け合いやアクションが話題を集め、全世界で興収7億4000万ドルを記録する大ヒットを飛ばした。

昨年の第2作『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』では、マーベルの人気シリーズ『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』を手がけたジェームズ・ガンが新監督に就任。1作目以上にクセのあるキャラクター設定と「R指定」という過激な内容でリニューアルを果たし、「原作の暴力的でアナーキーな長所が活かされている」などの好評を受けるだけでなく、監督自身がファンだと公言する特撮(怪獣)映画のオマージュが日本でも話題になった。

そんな“新スースク”から登場したキャラクターの1人・ピースメイカーのスピンオフシリーズ。筋骨隆々な射撃の名手で、アメリカへの強すぎる愛国心ゆえに「治安維持のための殺人」を繰り返す非道徳的な思想を持ち、劇中でもひときわ強烈な印象を残した“過激派ヒーロー”の活躍を描いた本作は、2022年1月に米動画サービス「HBOmax」にて配信され、すでに多くのファンを生み出している。

本作では“新スースク”に引き続き、ジェームズ・ガンが製作総指揮・脚本を担当。映画で極秘ミッションで負傷し死亡したと思われていたが、奇跡的に一命をとりとめたピースメイカーのその後に迫る全8話のドラマで、映画では見られなかった彼の生い立ちや家族、正義と悪の間での葛藤なども描かれる。

ジェーム・ガンならではのユーモアあふれる会話劇とアクションシーンはもちろん、お調子者な中にも時折どこか寂しげな表情をのぞかせるピースメイカーの姿も見られるファン必見の内容となっている。

主人公・ピースメイカー役も、“新スースク”からジョン・シナが続投。プロレスラーの肩書ももつ俳優、ジョン・シナの鍛え上げられた肉体美からも目が離せない!?

ガン監督は米メディアへのインタビューに対し、今後のプロジェクトについて「『ザ・スーサイド・スクワッド』ユニバースに関わる新たな作品に取り組んでいる」と言及した上で、本作のシーズン2、さらには同シリーズ内の別キャラクターのスピンオフ製作にも意欲を示しており、DCエクステンデッド・ユニバースへの連携もますます期待される注目作となっている。

■キャスト

ピースメイカー/クリストファー・スミス役:ジョン・シナ

エミリア・ハーコート役:ジェニファー・ホランド

ジョン・エコノモス役:スティーヴ・エイジー

クレムゾン・マーン役:チュクーディ・イウジ

レオタ・アデバヨ役:ダニエル・ブルックス

ビジランテ/エイドリアン・チェイス役:フレディ・ストローマ

Peacemaker and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc.

