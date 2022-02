韓国の地上波テレビ局MBCで放送中のグローバルガールズオーディション番組『放課後のときめき』が佳境を迎え、27日にデビューメンバー7人が決定する。日本ではテレビ東京で27日に『<史上最大級!KPOPガールズオーディション番組>放課後のときめき~まだ間に合う!決勝ファイナル直前スペシャル~』(後4:00~5:15)、3月21日に『<史上最大級!KPOPガールズオーディション番組>放課後のときめき~デビューメンバー大決定スペシャル~』(前10:35~11:00)の特番放送が決定し、フットボールアワーの後藤輝基がMCを務めることが明らかになった。

参加者たちのレベルの高さで日本でもじわじわとハマる視聴者を増やしているいる『放課後のときめき』(全12回)は昨年11月28日から放送スタート。オーディション界のトップランナーとして『プロデュース101』『SHOW ME THE MONEY』『UNPRETTY RAP STAR』など多くのヒット番組を企画・演出したハン・ドンチョルプロデューサーと、韓国公共放送局の1つMBCがタッグを組み、グローバルガールズグループの発掘と育成を目的としたオーディションを行っている。

世界中から集まった応募者の中から選ばれた参加者83人は“生徒”と呼ばれ、1年生18人(2008年~2010年生まれ)、2年生23人(2006年~2007年生まれ)、3年生20人(2004年~2005年生まれ)、4年生22人(2003年生まれ以上)の4学年に分かれ、ミッションにチャレンジ。各学年には、4人のレジェンドアーティストが“担任”として生徒たちに自らの経験とノウハウを伝授し、世界的ダンサーのAIKIは1年生、少女時代のユリは2年生、Fin.K.L.のオク・ジュヒョンは3年生、(G)I-DLEのソヨンは4年生を受け持っている。

担任たちや超一流のトレーナーたちをも魅了するようなビジュアルや実力を持った生徒たちが、わずか7枠しかないデビューメンバーの座を巡ってすばらしいパフォーマンスを繰り広げている番組もいよいよセミファイナル、ファイナルを残すのみ。ファイナルで結成された7人組グローバルガールズグループは、今春ユニバーサルミュージックから世界デビューすることが決定している。

特番のMCを担当する後藤は「収録で年甲斐もなく大はしゃぎしてしまいました! 最近はオーディション番組が数々ありますが、そのオーディションが“もうすぐ決勝”“もうすぐ決まる”という時に、今まで追っかけて見ていなくて、ここまでのドラマを知らないから…ってあきらめずに、ぜひ見てみてほしいです。今回の僕を見ていただければわかります!だってその証拠に、僕が最後には大声を張り上げていましたから(笑)」と魅力をアピール。「誰でも楽しめると思いますし、ぜひ『誰に決まるんだろう!?』って予想しながら番組を見ていただけたらと思います」と呼びかけている。

なお、特番に先駆け、YouTubeのテレビ東京公式チャンネルでは、日本オリジナルコンテンツ『放課後のときめき研究会(#とき研)』を配信中。その第5回がきょう20日午後8時より配信される。

今回は「学年別対抗戦」をおさらい。3年生 VS 4年生の2ラウンド・エース対決では、ダンスが得意なユンジョンと、苦手なチェウォンが激突する。そして、1年生 VS 2年生の団体戦では、1年生がEVERGLOWの「Adios」で見事なパフォーマンスを披露し、スタジオが熱狂。そのダンスをARATA(ダンサー・YouTuber)が徹底解説する。さらに、1年生 VS 2年生のエース対決では、1年生の担任・AIKIが天才少女ソンユに秘策を伝授する。

