JO1

男性11人組グループ「JO1」が20日、グループのツイッターで、北京五輪カーリング女子で銀メダルを獲得した日本代表のロコ・ソラーレを祝福した。

リードの吉田夕梨花(28)とセカンドの鈴木夕湖(30)がJO1の大ファンということで、ロコ・ソラーレの戦いに注目してきたメンバーたち。「ロコ・ソラーレの皆さん、メダル獲得おめでとうございます!」とまずは祝福した。

吉田と鈴木は決勝のメンバー紹介時にカメラに向かって、JOIがあいさつなどで使う「Go to the TOP」ポーズを披露。メンバーも「カチウタに(JO1の曲の)“Shine A Light“を選んでくださり、Go to the TOPポーズもしてくださってありがとうございます!」と感謝。

最後に「僕たちも皆さんのご活躍に負けないようGo to the TOPを目指し頑張りたいと思います。本当にお疲れさまでした!」とねぎらった。

JO1はロコ・ソラーレが決勝進出を決めた後の19日にもコメントを発表。「ロコ・ソラーレのみなさんのかっこいい姿を最後まで見届けさせてください!!」などと決勝に向けてエールを送っていた。