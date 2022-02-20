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厚生労働省が認定する「手話通訳士」。高山市の会計年度任...
2月20日
９３雑誌、あなたの推しは？ 飛騨市２図書館で「総選挙」
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市民公開講座を動画サイトで配信 岐阜市医師会
岐阜市医師会は十九日、市民公開講座「救急医療と応急手当ての体験」を動画投稿サイト「ユーチューブ」で配...