Billlie2ndミニアルバムコンセプトフォトBhind the scenes #5「MOON palace」

韓国のガールズグループBilllieが、2ndミニアルバム『the collective soul and unconscious: chapter one』（23日発売）のコンセプトフォト「Bhind the scenes」を15日から19日、5日間にわたって公開した。

最後に公開された「Bhind the scenes #5」、「MOON palace」では、Billlieのポップな魅力が最大限発揮されている。特にジャングルジム、木、矢印、砂底などの遊び場を連想させる背景の中、メンバーたちの自由奔放な雰囲気が目を引く。

14日に公開されたコンセプトフィルム「what is your B」では、神秘的で夢幻的な雰囲気を披露。映像の中の謎と独創的なムードはコンセプトフォトにもつながっている。

Billlieは23日午後6時に2ndミニアルバム『the collective soul and unconscious: chapter one』を発売。タイトル曲「GingaMingaYo（the strange world）」で2ヶ月ぶりにカムバックする。

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