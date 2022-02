◇18日 北京五輪 カーリング女子準決勝(北京)

日本(ロコ・ソラーレ)が8―6でスイス戦に勝ち、男女を通じて初めて五輪の決勝に進出した。金メダルを懸けた20日の決勝は、英国と激突する。

日本のスキップ・藤沢五月(30)は毎試合、自ら右手に“おまじない”の言葉を書くと話題になっているが、これが世界に広がりつつある。世界カーリング連盟(WCF)は日本カーリング史が書き換えられたこの日「日本のファンのみなさん、すっごくハッピーでしょう!? この試合も、チームは特別なおまじないを手に書いていたと思う?」とツイートした。

これに対し、カナダ放送局CBCのジョーンズ記者は「日本チームの最高の“おまじない”は『楽しむこと。楽しんでプレーすること!』。日本は(スキップの)ミュアヘッドが率いる英国との決勝に進出。英国は金メダルから20年。日本が勝てば、初の金。何という歴史だろう!」と、感動をリプライした。

この試合、藤沢が右手に記したおまじないは「BE SATSUKI★ENJOY(五月らしくあれ 楽しもう)」。今大会は、他にも「I‘m a good curler. I have confidence. Let‘s have fun(私はいいカーリング選手。自信がある。楽しもう)」「Stay Positive Support each other(ポジティブでいよう。お互いをサポートしよう)」などのおまじないが記され、WCFの公式ツイッターも「the best life mantra(最高の人生のおまじない)」とアピールしていた。

WCFや世界のメディアは、今回の“おまじない”を「mantra(マントラ)」と紹介しているが、マントラとはヒンズー教や仏教の祈りや瞑想(めいそう)などで唱えられる「真言」で、人に霊的な変容をもたらす聖なる言葉とされる。