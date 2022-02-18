Vaundy、シブヤノオト特番『リクエストLIVE』3・19生放送 リクエスト募集
2022年2月18日 19時00分 (2月18日 19時05分更新)
現役大学生・21歳のマルチアーティスト・Vaundy（バウンディ）を特集するNHK総合『シブヤノオト Presents Vaundy リクエストLIVE』が、3月19日（後11：10～11：40）に生放送されることが決定した。
人気アーティストがWEBやSNSを通じて寄せられた視聴者からのリクエスト曲をNHKのスタジオで披露する『シブヤノオト Presents リクエストLIVE』。今回は、作詞・作曲・アレンジを自らこなし、デザインや映像もディレクション、セルフプロデュースするマルチアーティスト・Vaundyが登場する。
番組では、全リリースシングルと最新曲含めた22曲を対象にリクエストを募集。その集計結果をもとに、一夜限りの特別なセットリストを決定する。生放送中にはSNSで視聴者からのメッセージも受け付ける。
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