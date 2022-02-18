2/21付週間シングルランキング1位はOCTPATHの「IT'S A BOP」
2022年2月18日 17時00分 (2月18日 17時06分更新)
8人組ボーイズグループ・OCTPATH（オクトパス）の1stシングル「IT'S A BOP」（イッツ ア バップ）が、初週6.3万枚を売り上げ、2月15日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： IT’S A BOP ／ OCTPATH
2位： ぴょ ／ BiSH
3位： Diary ／ SEKAI NO OWARI
4位： あんさんぶるスターズ!! シャッフルユニットソングコレクション vol.02(Aisle,be with you/ムーンライトディスコ/Noir Neige) ／
5位： BLESS ／ 風男塾
6位： 根も葉もRumor ／ AKB48
7位： 君を奪い去りたい ／ 純烈
8位： あいのちから ／ SEVENTEEN
9位： Neunt Praeludium(Last Bullet MIX) ／ 一柳梨璃&白井夢結&相澤一葉&今叶星(CV:赤尾ひかる&夏吉ゆうこ&藤井彩加&前田佳織里)
10位： Ambitious ／ エラバレシ
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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