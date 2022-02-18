OCTPATH「IT'S A BOP」（ユニバーサル ミュージック／2022年2月9日発売） （C）YOSHIMOTO UNIVERSAL TUNES.

8人組ボーイズグループ・OCTPATH（オクトパス）の1stシングル「IT'S A BOP」（イッツ ア バップ）が、初週6.3万枚を売り上げ、2月15日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： IT’S A BOP ／ OCTPATH

2位： ぴょ ／ BiSH

3位： Diary ／ SEKAI NO OWARI

4位： あんさんぶるスターズ!! シャッフルユニットソングコレクション vol.02(Aisle,be with you/ムーンライトディスコ/Noir Neige) ／

5位： BLESS ／ 風男塾

6位： 根も葉もRumor ／ AKB48

7位： 君を奪い去りたい ／ 純烈

8位： あいのちから ／ SEVENTEEN

9位： Neunt Praeludium(Last Bullet MIX) ／ 一柳梨璃&白井夢結&相澤一葉&今叶星(CV:赤尾ひかる&夏吉ゆうこ&藤井彩加&前田佳織里)

10位： Ambitious ／ エラバレシ

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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