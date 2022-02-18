2/21付週間アルバムランキング1位はYUNHO from 東方神起の『君は先へ行く』
2022年2月18日 17時00分 (2月18日 17時06分更新)
YUNHO from 東方神起（ユンホ フロム とうほうしんき）の『君は先へ行く』が、初週3.6万枚を売り上げ、2月15日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： 君は先へ行く ／ YUNHO from 東方神起
2位： 狂言 ／ Ado
3位： Midnight Guest ／ fromis_9
4位： アオペラ -aoppella!?-3 ／ アオペラ -aoppella!?-
5位： my beautiful valentine ／ 斉藤壮馬
6位： 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 03 ／
7位： 中島みゆき 2020 ラスト・ツアー「結果オーライ」 ／ 中島みゆき
8位： visions ／ milet
9位： コンポジット ／ 夏川椎菜
10位： LoveLive! Sunshine!! Second Solo Concert Album ～THE STORY OF FEATHER～ starring Matsuura Kanan ／ 松浦果南(諏訪ななか)from Aqours
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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