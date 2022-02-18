YUNHO from 東方神起『君は先へ行く』（エイベックス・トラックス／2022年2月9日発売）

YUNHO from 東方神起（ユンホ フロム とうほうしんき）の『君は先へ行く』が、初週3.6万枚を売り上げ、2月15日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： 君は先へ行く ／ YUNHO from 東方神起

2位： 狂言 ／ Ado

3位： Midnight Guest ／ fromis_9

4位： アオペラ -aoppella!?-3 ／ アオペラ -aoppella!?-

5位： my beautiful valentine ／ 斉藤壮馬

6位： 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 03 ／

7位： 中島みゆき 2020 ラスト・ツアー「結果オーライ」 ／ 中島みゆき

8位： visions ／ milet

9位： コンポジット ／ 夏川椎菜

10位： LoveLive! Sunshine!! Second Solo Concert Album ～THE STORY OF FEATHER～ starring Matsuura Kanan ／ 松浦果南(諏訪ななか)from Aqours

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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