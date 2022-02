自身主演のNetflixドラマ『金魚妻』主題歌をsino R fine名義で担当している篠原涼子

女優の篠原涼子が、自身が主演するNetflixドラマ『金魚妻』(14日配信開始)の主題歌「Crazy for you」をsino R fine(シノールフィーネ)名義で歌唱していることが明らかになった。歌手としては、2003年にリリースした「Time of GOLD/椎名純平 with 篠原涼子」以来、19年ぶりの歌唱。また、自身が出演するドラマの主題歌を歌うのは今回が初となる。

キャリア初期の篠原は、1990年に結成された東京パフォーマンスドールのメンバーとして活動する傍ら、94年7月には篠原涼子 with t.komuro名義でシングル「恋しさと せつなさと 心強さと」を発売。累積売上200万枚を突破し、同年末の『第45回NHK紅白歌合戦』に初出場するなど、アイドルを経てアーティストとなり、94年9月にグループ卒業後は女優業をメインに活動してきた。

久々の歌唱活動に篠原は「約20年ぶりのアーティスト活動をさせていただき、久しぶりに音楽を表に出せる喜びと、また歌えるんだといううれしさがありました」と喜びをかみしめる。

主演作の主題歌とあり、「演じる側だからこそ表現できることがある」との思いを抱きながら楽曲制作に臨んだといい、「ドラマの役と同じ思いでレコーディングをしましたので、性別や年齢問わず、いろんな方に届いてこの曲を聴いて何かを感じていただけたらいいなと思います」とのメッセージを寄せた。

なお、アーティスト名の「sino R fine」は音楽用語「sino al fine(~が終わるまで)」からの造語で、ドラマ『金魚妻』の中だけでは歌を歌うという想いが込められている。

本作のミュージックビデオを、きょう18日午後8時にYouTubeプレミア公開することが決定。あわせて、楽曲を提供した加藤ミリヤ、Che’Nelle、音楽プロデューサーのSUNNY BOYが以下のコメントを寄せた。

■篠原涼子コメント

このたびはこのNetflixシリーズ『金魚妻』の主題歌を務めさせていただきました。約20年ぶりのアーティスト活動をさせていただき、久しぶりに音楽を表に出せる喜びと、また歌えるんだといううれしさがありました。主題歌ということもあり、ドラマの役と同じ思いでレコーディングをしましたので、性別や年齢問わず、いろんな方に届いてこの曲を聴いて何かを感じていただけたらいいなと思います。

■加藤ミリヤ

涼子さんの歌声を、はじめてスタジオで聴いた瞬間のことは今も忘れられません。

艶やかで、吐息すら美しく、なんだか儚げで、大人の女性の声なのに不思議と少女のような純粋さを感じたり、誰かの歌声を聴いて今までに感じたことのない感覚と胸のときめきでした。

レコーディングがとても久しぶりだということが信じられないくらい涼子さんの声は色褪せない艶があった。

歌録りをした日のショートパンツに白のパンプス姿の涼子さんはほんとうに美しかった。

■Che'Nelleコメント和訳

とても才能あふれるチームと作曲でご一緒できて楽しい経験になりました。

sino R fineはとってもステキで、完成した楽曲を聴いたときはとてもワクワクしました。

アーティストへの楽曲提供は大好きですし、このシリーズの大成功を心から願っています。

本作品に携わることができて、とても光栄です。

■SUNNY BOYコメント

今回篠原涼子さんの楽曲をプロデュースさせていただき光栄極まりないです。

シェネルさんと加藤ミリヤさんの豪華かつぜいたくなメンバーで楽曲制作をさせていただきました。

ネットフリックスの『金魚妻』にぴったりなバラード「Crazy for you」を作品のセットで聴いていただけたら幸いです。

