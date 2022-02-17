『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL』のライブビューイングが決定したBTS（C）BIGHIT MUSIC

韓国ボーイズグループ・BTSが3月10、12、13日と3日間にわたり韓国公演『PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』を開催する。2日目となる12日に日本の全国劇場でのライブビューイングが決定した（日本語同時翻訳字幕付き）。

3日間にわたり韓国で開催される同公演の2日目となる12日に、全国348館の劇場でライブビューイングを実施する。BTSの公演ライブビューイングは2020年10月の『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』以来、1年5ヶ月ぶりとなる。

『PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』公演は10、13日にオンライン配信を予定しているが、12日の公演は劇場でのみ生中継される。また、来場者特典としてオリジナルポストカードが配布されることも決定した。

ファンクラブ先行抽選予約・モバイル先行抽選予約は2月18日午後3時から開始予定。

■ライブビューイング公式サイト

https://api-liveviewing.com/bts2022/permissiontodanceonstage-seoul

■ライブビューイング公演概要

公演名：BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL: LIVE VIEWING（日本語同時翻訳字幕付き）

ライブビューイング日時：

2022年3月12日（土）午後6時上映開始（※上映開始時間は変更になる可能性あり）

チケット料金：

5100円（全席指定／税込）

（※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可）

来場者特典：

オリジナルポストカード

（各映画館にて一人様1枚の配布）

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