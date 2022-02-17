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BTSの3・12韓国公演、全国劇場でライブビューイング決定　オリジナルポストカードの特典も

2022年2月17日 09時44分 (2月17日 11時06分更新)
『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL』のライブビューイングが決定したBTS（C）BIGHIT MUSIC

『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL』のライブビューイングが決定したBTS（C）BIGHIT MUSIC

　韓国ボーイズグループ・BTSが3月10、12、13日と3日間にわたり韓国公演『PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』を開催する。2日目となる12日に日本の全国劇場でのライブビューイングが決定した（日本語同時翻訳字幕付き）。
【写真】『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL』の開催を発表したBTS
　3日間にわたり韓国で開催される同公演の2日目となる12日に、全国348館の劇場でライブビューイングを実施する。BTSの公演ライブビューイングは2020年10月の『BTS MAP OF THE SOUL ON:E』以来、1年5ヶ月ぶりとなる。
　『PERMISSION TO DANCE ON STAGE -SEOUL』公演は10、13日にオンライン配信を予定しているが、12日の公演は劇場でのみ生中継される。また、来場者特典としてオリジナルポストカードが配布されることも決定した。
　ファンクラブ先行抽選予約・モバイル先行抽選予約は2月18日午後3時から開始予定。
■ライブビューイング公式サイト
https://api-liveviewing.com/bts2022/permissiontodanceonstage-seoul
■ライブビューイング公演概要
公演名：BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL: LIVE VIEWING（日本語同時翻訳字幕付き）
ライブビューイング日時：
2022年3月12日（土）午後6時上映開始（※上映開始時間は変更になる可能性あり）
チケット料金：
5100円（全席指定／税込）　
（※3歳以上要チケット。3歳未満は入場不可）
来場者特典：
オリジナルポストカード
（各映画館にて一人様1枚の配布）
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