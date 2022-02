MIYAVI (C)ORICON NewS inc.

ギタリスト・MIYAVIが16日、自身のインスタグラムを更新。妻で元歌手のmelody.さんとのデートショットを公開した。

MIYAVIは「With our queen @melody_lee_ishihara Thanks for letting me fly and for sharing your big, warm love with all of us. 久しぶりにメルさんとデート いつも大きな愛をありがとう」と、妻への愛と感謝をつづり、デート中のワンシーンをアップ。ブルーヘアのMIYAVIと、ピンクヘアのmelody.さんが共にグラスを持った夫婦ショットで「#ValentinesDay」のハッシュタグをつけた。

コメント欄には「メルさんへの大きな愛が伝わってきました」「お互いを大切に想い合っているお二人が大好きです」「キキララみたい」「理想で憧れのパートナーシップ」「さりげないのに凄く深い愛を感じる」「夫婦水入らずで、ステキなバレンタインですね」などの声が寄せられている。

2人は2009年4月に結婚。同年7月に第1子となる長女、10年10月に第2子次女、21年2月に第3子長男が誕生した。

関連キーワード エンタメ総合