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新型コロナ感染の瑶子さま退院　故寛仁親王の次女

2022年2月16日 11時19分 (2月16日 11時25分更新)
　宮内庁によると、新型コロナウイルスに感染して入院していた故寛仁親王の次女瑶子さま（３８）が１６日、東大病院を退院された。

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