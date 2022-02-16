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福岡県川崎町で２０１８年、生後１１カ月だった長女を暴行して死亡させたとして、県警は１６日、傷害致死の...
2月16日
インドネシア新規感染、過去最多 ５万７千人超、オミクロン株拡大
【ジャカルタ共同】インドネシア政府は１６日までに、１５日に確認された新型コロナウイルスの１日当たりの...
海中にＦ１５の記録装置の発信機 墜落原因の解明が進展も
航空自衛隊のＦ１５戦闘機が１月、石川県の小松基地を離陸した直後、洋上に墜落し乗員２人が死亡した事故で...
行方不明女性を殺害の疑いで逮捕 ５年前、交際相手の男
京都府警は１６日、５年前に行方不明になった当時１９歳の女性を殺害したとして殺人の疑いで、交際相手だっ...
三重・名張の中学で生徒切り付けられ軽傷 加害生徒が逃走
１６日午前９時５５分ごろ、三重県名張市内の中学校から、「生徒がけがをした」と１１９番があった。生徒は...
２１年分確定申告、始まる 国税庁、ｅ―Ｔａｘ利用呼び掛け
２０２１年分の所得税の確定申告受け付けが１６日、全国の税務署などで始まった。国税庁は新型コロナウイル...