山下智久が2月16日にリリースするEP『Face To Face』ファンクラブ限定盤ジャケット写真

歌手で俳優の山下智久が16日に新シングル「Face To Face」を発売。同日、全編フランスで撮影された「Face To Face」のミュージックビデオが公開された。

「Face To Face」は、今、これまでの当たり前が脅かされる日々の中で、本当に大切なものがひとつあれば他には何もいらない、という気付きや、かけがえのないものはすぐ近くにあるという思いが込められた楽曲となっている。前作「Beautiful World」に引き続き、国内のみならず、海外でも活躍し実績を積んでいるプロデューサーUTA氏を迎え制作された。

またドラマの撮影で長期滞在していたフランスでは、MVの撮影や、フランスを拠点に活躍しているDJ VantageにFace To Face (Vantage Remix)をオファーするなど、作品の幅をさらに広げている(「Face To Face (Vantage Remix)」は通常盤のみに収録)。滞在中に構想と準備を重ねて「Face To Face」の世界観を表現したMVは、フランス国内のトップアーティストを手掛けるスタッフが集結して、非常にドラマチックな仕上がりとなっている。

初回限定盤、ファンクラブ限定盤には「Face To Face」と「Beautiful World」のMVを収録。さらにファンの熱いリクエストに応えて昨年9月に行われた配信ライブで同曲を初披露した映像も収録される。ファンクラブ限定盤にはフランスでのMV撮影のオフショットの模様を収めた24ページのブックレットもついてくる。

