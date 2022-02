『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL』の開催を発表したBTS(C)BIGHIT MUSIC

韓国の男性7人組グループ・BTSが16日、3月に『BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL』を開催すると公式サイトで発表した。

同公演は3月10・12・13日の3日間、ソウルにてオフラインで開催さるほか、オンライン・ライブストリーミング、ライブビューイングも行う。オンライン・ライブストリーミングおよびライブビューイングのチケット予約の詳細は、後日アナウンスされる。

公式サイトでは「音楽とダンスを通じてBTSとARMYがまた一つになる日を、一緒に楽しみましょう! We don't need permission to dance」と呼び掛けている。

