女優の小芝風花主演で世界的ホラーアイコン“貞子”のシリーズ最新作『貞子DX』が今秋に公開されることが決定した。監督は、監督は、映画『99.9-刑事専門弁護士-THE MOVIE』が公開中の木村ひさしが務める。小芝は「今作は、木村監督×貞子という事で、歴代の貞子シリーズとは、また一味違った貞子を楽しんでいただけると思います」と自信をのぞかせる。

“見た者が必ず一定期間ののち死に至る”という「呪いのビデオ」の恐怖を描いた鈴木光司のホラー小説を原作に実写化した映画『リング』(1998年)。テレビ画面から這い出る“貞子”の姿が、世紀末の日本に大きな衝撃を与えて約四半世紀。国内外で幅広い世代に高い認知度を誇り、2019年にはニューズウィーク日本版「世界が尊敬する日本人100」にも選出された。

今回の新作は、 “呪いのビデオ”を見た人が突然死する事件が全国各地で発生。小芝が演じるIQ200の天才大学院生・一条文華が、大切な妹が興味本位でビデオを見てしまったことから、“呪いのビデオ”の謎を解明すべく奔走する、というストーリー。

脚本は、『仮面ライダーエグゼイド』(16年)、 『曇天に笑う』(18年)、『LUPIN THE IIIRD 峰不二子の嘘』(19年)などの高橋悠也が手がけ、ホラー映画史上No.1シリーズに新機軸を打ち出す。

21年には芸能生活10年を迎えた小芝は、“妖怪”たちとの共演はあるが、本格ホラーは初挑戦。本編は撮影を完了しており、完成に向けて絶賛ポスプロ中で、小芝も「撮影は終えたものの、どういった仕上がりになっているのか想像がつかないので、私自身もとても楽しみです。まだ公開まで時間はありますが、劇場で皆さんにお届けできる日を楽しみにしております」と話している。

■木村ひさし監督のコメント(全文)

かんばんは。(※原文ママ)木村ひさしです。この新作「貞子」の監督のお話をいただいた時、初めに口を出た言葉は「え? 俺が貞子撮るの?」でした。撮影が終わり編集作業が進んだ今、思う事は「まさにジェットコースタームービーとはこの作品か」

主演の小芝さんはお会いする半年ほど前に他の編集室に貼られたドラマのポスターを見て、良いオーラを感じる方だと思っていたので仕事をするのが楽しみでした。本作でもそれを感じていただけると思います。最後にまだ公開まで間がありますが、劇場で、ご覧になられるみなさんが貞子の呪いから逃げられる様に切に願っています。

■プロフィール

【小芝風花】2011年「ガールズオーディション2011」でグランプリ受賞。翌年、ドラマ『息もできない夏』でデビュー。14年に映画『魔女の宅急便』(清水崇監督)の主演に抜てきされ、ブルーリボン賞新人賞を受賞。16年には連続テレビ小説『あさが来た』に出演。ドラマ、映画、ラジオ、舞台、CMなど幅広く活躍を続け、主な出演作にドラマ『トクサツガガガ』(19年)、『妖怪シェアハウス』(20年)、『美食探偵 明智五郎』(20年)、『彼女はキレイだった』(21年)など。今年は主演作として、3月に鹿児島発地域ドラマ『この花咲くや』(NHK)、4月からドラマ『妖怪シェアハウスー帰ってきたん怪ー』(テレビ朝日)、6月には映画『妖怪シェアハウス』の公開が控える。

【木村ひさし】日本映画学校卒業後、三池崇史監督や堤幸彦監督などに師事。『TRICK』シリーズ(02年~)などでセカンド演出を務め、『警部補 矢部謙三』(10年)で初チーフ演出。ドラマは、『ATARU』(12年)、『金田一少年の事件簿N(neo)』(14年)、『民王』(15年)、『99.9 -刑事専門弁護士-』(16年~)シリーズなど。映画は、『劇場版 ATARU-THE FIRST LOVE & THE LAST KILL-』(13年)、『屍人荘の殺人』(19年)、『仮面病棟』(20年)など、数々の話題作を生み出してきたヒットメーカー。

関連キーワード 映画