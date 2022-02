長友佑都(右)は「日本のエンジン」だと語った霜降り明星・せいや(右)(C)ORICON NewS inc.

お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、FC東京の長友佑都選手が15日、都内で行われた『2022明治安田生命Jリーグ開幕直前PRイベント』に登壇した。

この日、MCから「選手の肩書を命名」という無茶ぶりを頼まれたせいや。長友選手は、自身の強みを“雑草魂”と掲げたが、せいやは「十分エリートですよ? インテルって…。日本の代表戦もどれだけ盛り上げてくれてますか?」と、とてつもない実績がある選手だと強調。

また、新型コロナウイルス感染のため、2月1日に行われた日本VSサウジアラビアの試合は自宅で観戦し「家で療養中だったんですが、ソファに立って『長友! いけー!』」と叫んでいたことを明かす。それを踏まえ「長友選手の存在は日本のエンジン。長友選手がオーバーラップをするたびに元気になれる存在」と、日本が誇るサイドバックをたたえていた。

イベントには、EXITのりんたろー。、谷口彰悟選手(川崎フロンターレ)、水沼宏太選手(横浜Fマリノス)、大谷秀和選手(柏レイソル)、永木亮太選手(湘南ベルマーレ)、荒木遼太郎選手(鹿島アントラーズ)も出席した。

■2022明治安田生命J1リーグ(開幕カード)

・2月18日

(後7:00キックオフ)

川崎フロンターレ VS FC東京(等々力陸上競技場)

・2月19日

(後2:00キックオフ)

横浜Fマリノス VS セレッソ大阪(日産スタジアム)

清水エスパルス VS 北海道コンサドーレ札幌(IAIスタジアム日本平)

京都サンガF.C. VS 浦和レッズ(サンガスタジアム by KYOCERA)

ガンバ大阪 VS 鹿島アントラーズ(パナソニックスタジアム吹田)

サンフレッチェ広島 VS サガン鳥栖(エディオンスタジアム広島)

アビスパ福岡 VS ジュビロ磐田(ベスト電器スタジアム)

(後3:00キックオフ)

湘南ベルマーレ VS 柏レイソル(レモンガススタジアム平塚)

名古屋グランパス VS ヴィッセル神戸(豊田スタジアム)

