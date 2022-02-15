韓国ガールズグループBilllie、2ndミニアルバムのコンセプトフォト公開 プレッピースタイルで神秘的ムード表現
2022年2月15日 12時56分 (2月15日 13時06分更新)
韓国のガールズグループBilllieが、2ndミニアルバム『the collective soul and unconscious: chapter one』（23日発売）のコンセプトフォト「Bhind the scenes ＃1」を15日、公開した。
Billlieは23日午後6時に2ndミニアルバム『the collective soul and unconscious: chapter one』を発売。タイトル曲「GingaMingaYo（the strange world）」で2ヶ月ぶりにカムバックする。
コンセプトフォトでは、屋根裏部屋の中で市松模様が印象的なプレッピースタイルでカメラを見つめている。
14日に公開されたコンセプトフィルム「what is your B」では、神秘的で夢幻的な雰囲気を披露。映像の中の謎と独創的なムードはコンセプトフォトにもつながっており、同「Bhind the scenes」は、19日まで計5回にわたって公開される予定となっている。
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