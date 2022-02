Billlie2ndミニアルバム『the collective soul and unconscious: chapter one』オフィシャルフォト

韓国のガールズグループBilllieが、2ndミニアルバム『the collective soul and unconscious: chapter one』(23日発売)のコンセプトフォト「Bhind the scenes #1」を15日、公開した。

Billlieは23日午後6時に2ndミニアルバム『the collective soul and unconscious: chapter one』を発売。タイトル曲「GingaMingaYo(the strange world)」で2ヶ月ぶりにカムバックする。

コンセプトフォトでは、屋根裏部屋の中で市松模様が印象的なプレッピースタイルでカメラを見つめている。

14日に公開されたコンセプトフィルム「what is your B」では、神秘的で夢幻的な雰囲気を披露。映像の中の謎と独創的なムードはコンセプトフォトにもつながっており、同「Bhind the scenes」は、19日まで計5回にわたって公開される予定となっている。

関連キーワード エンタメ総合