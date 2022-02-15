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カナダ、国家非常事態を発動　コロナ規制デモに対応

2022年2月15日 09時43分 (2月15日 10時24分更新)
　国家非常事態の発動について記者会見するカナダのトルドー首相＝１４日、オタワ（ロイター＝共同）

　国家非常事態の発動について記者会見するカナダのトルドー首相＝１４日、オタワ（ロイター＝共同）

　【ニューヨーク共同】カナダのトルドー首相は１４日、記者会見し、新型コロナウイルス対策の規制などに抗議する国内各地のデモに対応するため国家非常事態の発動を発表した。戦時以外での発動は異例。カナダメディアが伝えた。
　トルドー氏は、デモが「経済に悪影響を与え、公共の安全を脅かしている」と指摘。「違法で危険な活動を続けることは許さない」と強調した。

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