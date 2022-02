チェッカーズ伝説のラストライブ劇場上映が決定

1980年代に一斉を風靡し、1992年末に惜しまれながら解散した7人組バンド・チェッカーズのラストライブが、全国の劇場で上映されることが決定した。

1983年にデビューし、ファッションや髪型をマネする若者が続出するなど社会現象を巻き起こしたチェッカーズ。デビューから10年となる1992年に突如解散を発表、12月にファイナルツアーを全国7ヶ所で開催し、同年12月28日に東京・日本武道館で行われたラストライブは会場外にもファンが詰めかけ、大きな話題となった。

今年1月には、そのファイナルライブの映像に4K画質相当のレストアを施したリマスター版としてNHK-BSで放送され、解散から30年経った今でも大きな反響を呼んだ。

今回の劇場版は、NHKで放送された映像に、約20分の秘蔵映像を追加したスペシャル版として上映。最後のステージを劇場の大画面、大音響で体感できる。詳細は決定次第、上映イベント告知用公式サイトやSNSで発表される。

■上映セットリスト

01. FINAL LAP

02. ギザギザハートの子守唄

03. Yellow Cab

04. 80%

05. NANA

06. Lonely Soldier

07. I Love you, SAYONARA

08. 夜明けのブレス

09. 涙のリクエスト

10. 青い目のHigh School Queen

11. 時のK-City

12. 神様お願い(TRICKLE TRICKLE)

13. Hello

14. ミセスマーメイド

15. HEART IS GUN 〜ピストルを手に入れた夜〜

16. 愛と夢のFASCIST

17. IT’S ALRIGHT

18. See you yesterday

19. 90'S S.D.R

20. Present for you

21. Long Road

22. Friends and Dream

23. Standing on the Rainbow

24. Rainbow Station

25. I Have a Dream

※劇場上映版 特典映像を追加予定

関連キーワード 音楽