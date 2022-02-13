ロッテは13日、沖縄県石垣市で行われていた1軍に相当するA組の1次キャンプを打ち上げ、15日から沖縄本島で行われる練習試合に参加する遠征メンバーを発表した。開幕投手を争う小島和哉投手（25）、佐々木朗希投手（20）らは石垣市に残留して調整を続ける。

プロ1年目ではドラフト1位の松川虎生捕手（18）＝市和歌山高＝のほか、同2位・池田来翔内野手（22）＝国士舘大＝と同3位・広畑敦也投手（24）＝三菱自動車倉敷オーシャンズ＝、同5位の八木彬投手（24）＝三菱重工West＝の4人がメンバー入りした。

ロッテは沖縄本島で15日に楽天戦（金武）、17日に巨人戦（那覇）、18日に楽天戦（金武）、19日に日本ハム戦（名護）、20日にヤクルト戦（浦添）を予定している。

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◆沖縄本島・練習試合遠征メンバー

【投手】東妻、山本大貴、広畑、八木、土肥、鈴木、小野、成田、本前、中森、横山、森、土居、小沼、佐藤奨

【捕手】松川、佐藤都、吉田、加藤

【内野手】池田、安田、福田光、小川、茶谷

【外野手】岡、高部、山口、西川、和田、山本大斗