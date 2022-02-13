愛知県サッカー協会は13日、年間表彰の「第10回AIFAアウォーズ2021」を名古屋市瑞穂区の県サッカー協会で開いた。表彰者を代表して、優秀選手の名古屋グランパスU―18のDF葉山新之輔（18）、明治安田生命賞の日本クラブユース連盟の松土高宏副会長（62）が出席した。

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ほかに表彰された団体、個人は次の通り。

【チーム】名古屋オーシャンズ

【指導者】ファン・フランシスコ・フエンテス・サモラ（名古屋オーシャンズ）、古賀聡（名古屋U―18）

【審判員】▽優秀審判員・舟橋崇正、上村篤史▽優秀審判インストラクター・大畠千枝

【優秀選手】▽2種・加藤玄、真鍋隼虎、宮本流維、吉田温紀、佐橋杜真（以上名古屋U―18）、大嶽匠矢（中部大第一高）、谷沢春斗（名古屋高）、横井文太（中京大中京高）、都築功泰（刈谷高）、黒野大地（日本福祉大付高）▽3種・青木正宗、杉浦駿吾、西森脩斗、西森悠斗、松嶋好誠（以上名古屋U―15）、中村滉希（名古屋FC・EAST）、松井イライジャ博登、浅野瑠唯、鈴木大馳、磯村颯（以上フェルボール愛知）、八木寛人（刈谷81FC）▽4種・斎藤太陽、八色隼人、池田歩弘、西青木佐恭（名古屋U―12）、中村勇翔、深江龍明（以上FC ALONZA）、加藤誉士、瀬辺和也（以上フェルボール愛知）、黒沢陽向（東海スポーツ）、木梨龍希（マルヤスFC83ジュニア）、大河伶多（Toyoake落合）▽女子 中島莉空（グランパスみよし）、谷内珠梨（一宮FC）、太田美月（NGUラブリッジ名古屋）、柘植沙羽（FCフェルボール）、都筑かんな（聖カピタニオ女子高）、野原華花（豊川高）、川島美生、東原優帆（以上名経大）、迫史奈（至学館大）、山本奈美（LFC TOYOTA）、竹林佑真（NGUラブリッジ名古屋）▽シニア 榊原卓（Over 50 Kariya）、小県昭人（羅針盤倶楽部NAGOYA）、永田久明（ナゴヤカルチョ）