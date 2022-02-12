韓国ガールズグループBilllie、2ndミニアルバム2・23発売 カラフルなカムバックポスター公開
2022年2月12日 19時14分 (2月12日 20時06分更新)
韓国のガールズグループBilllieが23日、2ndミニアルバム『the collective soul and unconscious: chapter one』を発売することがわかった。昨年12月にリリースしたシングル「the collective soul and unconscious: snowy night」以来、約2ヶ月ぶりにカムバックする。
公開されたカムバックポスターはBilllieメンバーたちのスチール写真をつなぎ合わせたユニークなコラージュで、ファッションマガジンを連想させるカラフルな仕上がりになっている。
アルバム名に加えて、「DREAMLAND」、「strange world」、「DUM DADA」、「deja vu」、「message」、「MOON」などのキーワードがステッカーのように書かれており、その意味を想像させる。
Billlieは23日午後6時、各種オンライン音源サイトを通じてアルバム『the collective soul and unconscious: chapter one』を発売する。
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