本文へ移動

愛知で新たに６６３９人感染　過去最多

2022年2月11日 17時17分 (2月11日 17時17分更新)
　愛知県は１１日、新たに６６３９人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの感染者数としては５日の６４４５人を超え、過去最多。感染者１３人の死亡も新たに確認され、うち名古屋市の８０代男性は中等症で自宅療養中だった。
　内訳は、名古屋市が１９９２人、豊田市が３６１人、一宮市が３３０人などだった。
logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報