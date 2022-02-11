愛知県は１１日、新たに６６３９人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの感染者数としては５日の６４４５人を超え、過去最多。感染者１３人の死亡も新たに確認され、うち名古屋市の８０代男性は中等症で自宅療養中だった。

内訳は、名古屋市が１９９２人、豊田市が３６１人、一宮市が３３０人などだった。

