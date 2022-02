テレビ朝日系できょう11日に生放送される『ミュージックステーション』3時間スペシャル(後6:50~)に出演する布袋寅泰、milet、A.B.C-Z、アーティストからのコメントが到着した。

デビュー40周年の布袋寅泰は、BOΦWY時代の名曲「Dreamin’」、そのアフターソングでもある最新曲「Still Dreamin’」、さらに、吉川晃司とのユニットCOMPLEXのデビュー曲「BE MY BABY」の3曲をパフォーマンスする。

布袋は「40年の歴史を象徴するBOΦWYとCOMPLEX時代の代表曲2曲と、最新曲をメドレーにしました。時が経っても変わらない“HOTEI”スタイルを楽しんでほしい」とメッセージ。「結果や答えだけでなく、“夢を追い続けることの大切さ”を伝えたい」と、3曲に込める思いを明かした。

久々となる『Mステ』出演に向けては「長きに渡り応援してくれているファンの皆さんにも、また僕を知らない世代の皆さんにも、笑顔で楽しんでもらえる最高のパフォーマンスをお届けします」と意気込んでいる。

miletはNHKウィンタースポーツテーマソング「Fly High」を披露する。スキージャンプの映像を見ながら楽曲を制作したというmiletは「ジャンプの踏切の瞬間にサビの頭を当てて、どこまでもジャンプが伸びていく様子をメロディーにしました」と説明。「冬の冷たさの中にもたぎるパッションの熱さを感じ取っていただけたらうれしいです」と呼びかける。

本番に向け「これから一歩を踏み出す方、踏み出したいけどためらってしまう方の背中を押すエールソングです。不安なときは自分が一人ぼっちに思えてしまうけど、本当は一人じゃない。孤独じゃない。そんなメッセージを込めました。みなさんにその想いが届くよう心を込めて歌わせていただきます」と語った。

デビュー10周年を迎えたA.B.C-Zは、デビュー前から歌い続けてきた「Vanilla」を披露する。橋本良亮は「Jr.時代から歌っていた曲なので、10年の時を超えてまた新たに世に出ることがうれしいです。セクシーな歌詞に注目してください」、五関晃一は「デビュー前から歌ってきた曲です。当時は背伸びしていましたが、今は等身大で堂々と歌う大人なラブソングをお楽しみください(笑)」とアピール。

河合郁人は「いつも応援してくれているファンのみんなが『A.B.C-Zってカッコイイんだぞ』と誇りに思えるようなカッコいいパフォーマンスをしたいです」と意気込み、五関は「ふだんはバラエティー色が強い我々ですが、そのイメージを覆すぐらいかっこいいA.B.C-Zをお見せします!」と言葉に力を込めた。

ジャニーズJr.のTravis Japanは、メンバーが選んだジャニーズの恋うたをメドレーで披露する。宮近海斗は「バレンタインも近い、恋うたにぴったりの季節に、数々の恋うたの名曲を披露する機会を僕らに任せてもらえたことをうれしく思い、恋の、ステキに幸せにしてくれる気持ちをいろんな方に届けたいと思っています」と語った。

■『ミュージックステーション 3時間スペシャル』出演者・曲目

AI「First Love」(宇多田ヒカルカバー)

アヴリル・ラヴィーン「Bite Me」

家入レオ「未完成」

A.B.C-Z「Vanilla」

Aimer「朝が来る」「カタオモイ」「コイワズライ」「残響散歌」

尾崎裕哉「I LOVE YOU」(尾崎豊カバー)

倖田來未「愛のうた」

斉藤和義「ずっと好きだった」

サスケ「青いベンチ」

THE RAMPAGE「RAY OF LIGHT」

TEE「ベイビー・アイラブユー」

Travis Japan(ジャニーズJr.)「ジャニーズ恋うたメドレー」

布袋寅泰「Still Dreamin’」「Dreamin’」「BE MY BABY」

三浦大知「Le Penseur」

milet「Fly High」

