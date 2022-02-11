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横浜中華街で火災、１人死亡　高齢の男性か

2022年2月11日 12時36分 (2月11日 12時40分更新)
　横浜中華街の火災現場付近で、消火活動をする消防隊員ら＝１１日午前１１時２４分、横浜市

　横浜中華街の火災現場付近で、消火活動をする消防隊員ら＝１１日午前１１時２４分、横浜市

　１１日午前１０時３５分ごろ、横浜市中区山下町の横浜中華街で「ビルの１階から黒煙が出ている」と１１９番があった。神奈川県警加賀町署によると、店舗となっている１階から高齢の男性とみられる遺体が見つかった。身元を確認している。
　署によると、現場は民芸品店とみられる。消防車約３０台が出動し、騒然となった。

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