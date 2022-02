アイドルグループ乃木坂46の最年長メンバーで2期生の新内眞衣(30)の卒業セレモニーが10日、ゆかりのある東京・有楽町の東京国際フォーラム ホールAで行われた。2013年にグループ加入後、ニッポン放送の関連会社にも入社して“OL兼任”を経験するなど、異彩を放った約9年間のアイドル活動に幕を下ろした。

新内は、2013年3月に乃木坂46の2期生オーディションに合格。14年4月には、ニッポン放送の関連会社にも入社し、18年3月末に退社するまで“OL兼任アイドル”としても話題となった。16年からはニッポン放送『オールナイトニッポン0(ZERO)』(深3:00)の水曜パーソナリティーを担当。19年4月からは1部に昇格して『乃木坂46のオールナイトニッポン』(毎週水曜 深1:00)のメインパーソナリティーとなり、グループ卒業に伴って、今月9日深夜、6年間パーソナリティーを務めた番組を卒業した。

こうした活動を総括するように、セレモニー冒頭の映像は『オールナイトニッポン0』の初回放送からスタート。新内の名前を広めたOL兼任時代の「水泥棒」エピソードの“現場”を訪れつつ社内を飛び出すと、ニッポン放送から徒歩5分ほどの場所にあるセレモニー会場の東京国際フォーラム ホールAへと走った。

セレモニーはラジオの公開収録風に行われ、オープニングナンバーは、新内が初めて参加した楽曲「生まれたままで」。5000人の観客による青と紫の新内カラーのサイリウムが光るなか、当時の衣装をまとい、美脚際立つミニスカ衣装で歌い終えると、1人で「せーの、乃木坂46です!」と恒例のあいさつをした。

一人しゃべりに続いて、「生まれたままで」のオリジナル歌唱メンバー、1期生の齋藤飛鳥と星野みなみをゲストとして招き入れてトーク。初期の2014年の曲とあり、「『生まれたままで』の頃、覚えてる?」と聞かれた齋藤が「ギリ覚えてる。中学生だった」と答えると、新内も「私だって社会人(OL兼任)1年目だったもん」と“若さ”をアピールして対抗する。

星野が「後輩だけど、年上だから難しかったと思う。大変だったんじゃないかな」と新内を思いやると、新内は「飛鳥とか、みなみとか、(呼び方が)難しかった。“あしゅりん”とかのほうが呼びやすい」とぶっちゃけ。“あしゅりん”と呼ばれることを嫌う齋藤は椅子から立ち上がると「ここで言う? 去るからって遺恨を残して」とクレーム。星野もうれしそうに「あしゅりん」と満面の笑みでいじると、齋藤は「お前も去るやないかいっ!」と12日に卒業を控える星野にもクレームを入れ、笑いを誘った。

■『乃木坂ANN』名物企画「妄想結婚式」で盛り上がる

新内&3期生による「トキトキメキメキ」、新内&4期生による「Out of the blue」に続いては、『オールナイトニッポン』の名物企画「新内眞衣 妄想結婚式」に突入。披露宴の司会進行は“正装”の上柳昌彦アナウンサーが務め、1期生の秋元真夏、樋口日奈、2期生の北野日奈子、3期生の梅澤美波、久保史緒里、佐藤楓、山下美月、与田祐希、4期生の金川紗耶、清宮レイ、早川聖来の11人が参加。リスナーから募集した“乾杯のご発声”をメンバーが代読した。

お色直しをした“新婦の眞衣さん”が入場すると、メンバーは「うわぁ!」「ステキ」「きれい」と歓声をあげ、秋元と樋口がスマホで撮影。メンバーを代表し、『乃木坂46のオールナイトニッポン』常連リスナーたち渾身のネタを佐藤楓、与田祐希、北野日奈子、秋元真夏が嘘泣きの小芝居を交えて読み上げ、観客と配信の視聴者を楽しませた。

続けて、「これまで『オールナイトニッポン』の中で何度もお話してきたように、披露宴での余興で“あること”をしたいとずっと言ってきました。それは、メンバーにガチで『インフルエンサー』を踊ってほしいということです。今日は妄想とはいえ、結婚式なので、この場でぜひみんなには踊っていただきたい」とムチャ振り。メンバーは「ムリムリムリ」と言いつつもサビを踊り、新内は「ありがと~!どうしてもこれやりたかったの~。番組でやっていたことをこうやって皆さんの目の前でできたのが幸せ」と大満足していた。

■深川麻衣から引き継いだ最年長のバトン「私なりにやりきった」

妄想結婚式が終わると、再びラジオ収録風の映像が流れ、『オールナイトニッポン』の最初のゲストだったという当時の最年長・深川麻衣のことを回想。2016年6月、1歳上の深川が卒業するとき、「ごめんね、最年長にしちゃう」と言われたことを涙ながらに明かすと、「まいまい(深川)から受け継いだ最年長のバトンは、“しっかりしなきゃいけないな”と思うのと同時に、私がまた次のメンバーに受け継ぐとき、誇りを持って受け継ぎたかった。私は私なりにやりきったなと思う」と自負すると、深川がセンターを務めた「ハルジオンが咲く頃」を感慨深げに歌った。最年長のバトンは、キャプテンの秋元真夏(28)に引き継がれる。

このほか、同期の北野日奈子がセンターを務めた「日常」、自身の初選抜曲「太陽ノック」で本編を締めくくり。アンコールでトレードマークの長い美脚が際立つ純白の衣装で再登場した新内は「1期生、2期生、3期生、4期生、卒業生、そして新たに5期生も加わります。それを全部含めて、私は乃木坂46だと思いますし、これからもずっと大好きな存在です。今までお世話になった皆さん、そして応援くれた皆さん、ラジオを聴いてくれた皆さん、本当にありがとうございました」と伝え、深々と一礼した。

自身初のソロ曲「あなたからの卒業」を熱唱していたが、2番の途中から涙で声が詰まり、歌えなくなる一幕も。メンバーが合流すると、自身が選抜復帰した「サヨナラの意味」を披露した。新内は「ちゃんと歌いたかった。ミスったー!」と泣いたことを悔やみ、「気持ちは込めましたが、聞き返したくはないです。でも、私にできる精一杯なので聞き返します」と苦笑いも。それでも「こんなに大きな会場で歌えて幸せでした」と喜びをかみしめた。

恒例の手紙は3期生の梅澤美波が涙ながらに読み上げ、新内ももらい泣き。梅澤は「いつもごちそうしてもらってばかりだったから、次は私に払わせてください。だからこれからもたくさん遊んでください。本当のお姉ちゃんのように思っています。出会えて本当によかったです」「たくさんの優しさを本当にありがとうございました。どうかずっと幸せでいてください。これからもずっと大好きです。9年間本当にお疲れさまでした」と伝え、2人は泣きながら熱い抱擁を交わした。

そして、ラストナンバーを前に、「この曲は2期生のコンサートが開かれるというときに秋元康さんに書いていただいた大切な曲です」と曲振りし、「ゆっくりと咲く花」を各期のメンバーと歌いあげた。

「後悔は一つもないので、今すごくすっきりしています」と語ると、「正統派とか、そんなアイドルではなかったかもしれませんけど、乃木坂46として9年間走り続けた日々は、本当に大切なものになりました。それはここにいる皆さんのおかげでございます。9年間本当に本当にありがとうございました」と感謝を伝え、青と紫の光に包まれながら「大好きで大切な乃木坂46をこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました!」と呼びかけ、ゆっくりと赤い緞帳が下りた。

■『乃木坂46 新内眞衣 卒業セレモニー』セットリスト

01. 生まれたままで/1・2期生

02. トキトキメキメキ/新内+3期生

03. Out of the blue/新内+4期生

【企画】新内眞衣 妄想結婚式(余興:インフルエンサー)

04. ハルジオンが咲く頃

05. 日常

06. 太陽ノック

【アンコール】

07. あなたからの卒業

08. サヨナラの意味

09. ゆっくりと咲く花

