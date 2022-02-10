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北京冬季五輪、９人がコロナ陽性　９日の検査で、大会組織委発表

2022年2月10日 20時51分 (2月10日 21時02分更新)
　【北京共同】北京冬季五輪で９日に実施した新型コロナウイルス検査で計９人が陽性になった。大会組織委員会が１０日、発表した。内訳は空港到着時の検査で６人、外部との接触を遮断した「バブル」内での検査で３人。

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