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社民福島党首がコロナ感染　自宅で待機

2022年2月10日 20時06分 (2月10日 20時37分更新)
　社民党は１０日、福島瑞穂党首が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１０日に陽性と診断され、東京都内の自宅で待機している。

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