歌手の三浦大知が、11日放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』3時間スペシャル(後6:50~)で番組史上初となる「カット割り」に挑戦する。

アーティストのパフォーマンスを視聴者に届けるうえで重要な役割の1つが映像の「カット割り」。三浦は今回、自身の「Le Penseur」のパフォーマンスで挑戦することになった。

本番当日を前に、Mステスタッフと綿密な打ち合わせを重ね、「パフォーマンス重視で少なめのカット割り」や、「あまり顔の寄りは入れない」など、スタッフとは違ったアーティストの目線でリクエスト。背景や照明、美術・技術チームなどへの要望も伝えた。果たしてどのようなカット割りでパフォーマンスを見せるのか、注目される。

1982年に伝説のロックバンド・BOΦWYでデビューし、デビュー40周年を迎えたギタリストの布袋寅泰は、豪華3曲を披露する。吉川晃司とのユニット・COMPLEXのデビュー曲「BE MY BABY」、夢を追う決意が込められたBOΦWY時代の名曲「Dreamin'」、そしてそのアフターソングで、夢を追いかけ続けることの大切さを歌にした最新曲「Still Dreamin'」で魅了する。

Aimerはテレビアニメ『鬼滅の刃』遊郭編のオープニングテーマ「残響散歌」と、テレビ初披露となるエンディングテーマ「朝が来る」をメドレーでパフォーマンス。さらに、代表曲「カタオモイ」「コイワズライ」もMステ初披露する。

■『ミュージックステーション 3時間スペシャル』出演者・曲目

AI「First Love」(宇多田ヒカルカバー)

アヴリル・ラヴィーン「Bite Me」

家入レオ「未完成」

A.B.C-Z「Vanilla」

Aimer「残響散歌」「朝が来る」「カタオモイ」「コイワズライ」

尾崎裕哉「I LOVE YOU」(尾崎豊カバー)

倖田來未「愛のうた」

斉藤和義「ずっと好きだった」

サスケ「青いベンチ」

THE RAMPAGE「RAY OF LIGHT」

TEE「ベイビー・アイラブユー」

Travis Japan(ジャニーズJr.)「ジャニーズ恋うたメドレー」

布袋寅泰「BE MY BABY」(COMPLEX)、「Dreamin’」(BOΦWY)、「Still Dreamin’」

三浦大知「Le Penseur」

milet「Fly High」

