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愛知で６１２２人感染　名古屋は１８７９人

2022年2月10日 16時12分 (2月10日 16時13分更新)
　愛知県は１０日、新たに６１２２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１日当たりの新規感染者数が５千人を超えるのは３日連続。このうち名古屋市は１８７９人。

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