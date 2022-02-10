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彦根市立病院は九日、入院患者六人と職員四人が、新型コロナウイルスに感染したと発表した。患者はいずれも...
2月10日
【長野】６９０人感染、県内最多 松本では２人死亡
県などが九日に発表した新型コロナウイルスの新規感染者は十歳未満から九十歳以上の男女六百九十人で、一月...
名古屋市の部活動中止、まん延防止期間中は継続へ
名古屋市教育委員会は１０日、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて実施している市立の小中学校・高校の...
【福井】６カ所でクラスター、小学校や高齢者施設など ２２４人感染
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県内では九日、新たに九百十六人の新型コロナウイルス感染が確認された。うち二人が中等症で、ほかは全員軽...
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新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、野洲市は外出できない自宅療養者を支援する食料配達を始めた。県の...