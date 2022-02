ライブBlu-ray/DVD『桑田佳祐 LIVE TOUR 2021「BIG MOUTH, NO GUTS!!」』を4月6日に発売する桑田佳祐

サザンオールスターズの桑田佳祐が、ライブBlu-ray/DVD『桑田佳祐 LIVE TOUR 2021「BIG MOUTH, NO GUTS!!」』を4月6日に発売することが決定し、YouTubeチャンネルではトレーラー映像が公開された。

本作は昨年9月にリリースした新作EP(ミニアルバム)『ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat. 梅干し』(通称ごはんEP)を携え、全国10ヶ所で20公演を開催したソロ4年ぶりの有観客アリーナツアーを映像作品化したもの。さいたまスーパーアリーナ公演(全26曲)を今作のために特別編集する。

ボーナストラックとして「明日へのマーチ(Live at 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ)」「悲しきプロボウラー(Live at さいたまスーパーアリーナ)」の2曲も収録。アンコールにて日替わりで披露された楽曲も完全網羅する。

完全生産限定盤の特典として、“モリモリ大盛り”のボーナスディスク「まんぷくディスク」を同梱。桑田をはじめ、ミュージシャンやスタッフへのインタビューを交え、本ツアーの裏側を克明に記録し続けた映像が、ドキュメンタリーフィルム『Documentary of BIG MOUTH, NO GUTS!!』(約60分)として収録される。

「まんぷくディスク」には、文字どおり“まんぷく”になるコンテンツの収録も予定されており、詳細は後日発表となる。

■LIVE Blu-ray/DVD『LIVE TOUR 2021「BIG MOUTH, NO GUTS!!」』

▼DISC-1

それ行けベイビー!!

君への手紙

炎の聖歌隊 [Choir(クワイア)]

男達の挽歌(エレジー)

本当は怖い愛とロマンス

若い広場

金目鯛の煮つけ

SAITAMA LADY BLUES~埼玉レディ・ブルース~

エロスで殺して(ROCK ON)

さすらいのRIDER

月光の聖者達(ミスター・ムーンライト)

どん底のブルース

東京

鬼灯(ほおずき)

遠い街角(The wanderin' street)

SMILE〜晴れ渡る空のように〜

Soulコブラツイスト〜魂の悶絶

Yin Yang(イヤン)

大河の一滴

スキップ・ビート(SKIPPED BEAT)

悲しい気持ち(JUST A MAN IN LOVE)

真夜中のダンディー

オアシスと果樹園

愛の奇跡 / ヒデとロザンナ

波乗りジョニー

祭りのあと

【Bonus Track】

明日へのマーチ(Live at 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ)

悲しきプロボウラー(Live at さいたまスーパーアリーナ)

▼DISC-2(完全生産限定盤 Bonus Disc “まんぷくディスク”)

・Documentary of BIG MOUTH, NO GUTS!!

