今週(2022.1/28~2/3)YouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は、先週比で0.6%増とほぼ横ばい、TOP100初登場作は9作(先週9作)だった。

今週の1位(先週2位)は、Aimer「残響散歌」(同479.0万回)。先週よりも視聴回数を約35万回伸ばして6週ぶりに首位返り咲きとなった。2位も同じくAimer「カタオモイ」(同434.8万回)。Aimerが同チャートで1、2位を占めたのは初となる。「残響散歌」は大人気TVアニメ『「鬼滅の刃」遊郭編』のオープニング(OP)テーマ、「カタオモイ」は16年9月に発売された4thアルバム『daydream』の収録曲で、一途な想いを歌ったラブソング。1月28日に公開されたYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で、ピアノとギターのアレンジで同曲を披露して大きな注目を集めたことで前週TOP100圏外からの大躍進となった。

前週TOP100圏外から23位に急上昇したのはVaundy「裸の勇者」(同159.4万回)。現在放送中のTVアニメ『王様ランキング』(フジテレビほか)の第2クールOPテーマで、同曲のアニメーション・コラボ・ミュージックビデオ(MV)が1月28日に公開されたところ、視聴回数が大きく伸長した。MVは同アニメの本編映像が使用され、歌詞の世界観とマッチした内容となっている。2月23日には「裸の勇者」を含む4曲収録のCD「裸の勇者」をリリース。「THE FIRST TAKE」から生まれた楽曲、milet×Aimer×幾田りら「おもかげ(produced by Vaundy)」をセルフ・カバーした「おもかげ -self cover-」も収録される。

26位(先週80位)からジャンプアップしたのは、BE:FIRSTの新作「Brave Generation」(同149.4万回)。1月31日に配信リリースされた同作は、JFL(JAPAN FM LEAGUE)5局の共同キャンペーン「JFL presents FOR THE NEXT 2022」のテーマソング。先の見えない時代にもがきながらも前に進む若い世代を鼓舞するようなファイトソングになっている。2月5日には、1月末に神奈川・ぴあアリーナMMで行われたBE:FIRST出演のライブイベント「THE FIRST FINAL」のパフォーマンス映像を期間限定で公開したことで、急上昇となった。

28位に初登場したのは、動画投稿サイト等で活動中の6人組エンタメユニット・すとぷり「青春チョコレート」(同136.6万回)。すとぷりが明治のいちごお菓子とのコラボレーション企画『はっぴーすとろべりーめもりー!』のテーマソングとして書き下ろした楽曲で、1月30日にはMVが公開され、視聴回数を伸ばしている。バレンタインをテーマとした本作は、2月14日に配信リリースされることも決まっている。作詞作曲を手がけたのは、すとぷり楽曲でおなじみの“HoneyWorks”。

