『週刊ザテレビジョン』の2月9日発売号で、日本テレビ系ドラマ『恋の病と野郎組 Season2』に出演するジャニーズJr.のメンバー11人が表紙を飾っている。

ドラマで3年G組＆2年G組の生徒役を務めるジャニーズJr.11名（HiHi Jets・高橋優斗、猪狩蒼弥、作間龍斗、美 少年・岩崎大昇、7 MEN 侍・中村嶺亜、Aぇ! group・正門良規、少年忍者・川崎皇輝、織山尚大、内村颯太、黒田光輝、川﨑星輝）が、バレンタイン直前企画として、くじ引きで野郎組と女子組に分かれたカップルグラビアを掲載。座談会ではモテるorモテない組にお互いに仕分けする。

また、Travis Japanのバレンタイングラビアは、7人がヴァンパイアに変身し、メンバー同士が首元に甘噛み！ さらに、野郎組＆Travis Japanの18人が仲間に感謝のメッセージを伝える「友チョコMessage」企画も掲載する。

KinKi Kidsの『―ブンブブーン』最新SHOT、なにわ男子・長尾謙杜の超スイートグラビア＆芝居への思いを語るロングインタビューも掲載。さらに、『金田一少年の事件簿』など春ドラマ速報、『愛しい嘘―』など注目冬ドラマの見どころ解説特集も掲載。『ドクターホワイト』出演中の髙橋文哉、Netflix『金魚妻』で共演する篠原涼子＆岩田剛典のインタビューも。

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