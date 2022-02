映画芸術科学アカデミーが主催する「第94回アカデミー賞」の各部門のノミネーションが現地時間8日に発表された。日本から濱口竜介監督の『ドライブ・マイ・カー』が作品賞、監督賞、国際長編映画賞、脚色賞の4部門にノミネートされ、現地時間3月27日の授賞式が注目される。

米アカデミー賞で日本映画が作品賞と脚色色へノミネートされたのは、史上初の快挙。監督賞と日本映画が複数の部門にノミネートされるのは、1986年(第58回)の黒澤明監督作『乱』以来。国際長編映画賞(旧称:外国語映画賞)へのノミネートは、2019年(第91回)アカデミー賞での是枝裕和監督作『万引き家族』以来で、受賞すれば2009年(第81回)滝田洋二郎監督『おくりびと』以来となる。

今回の最多ノミネートは、作品賞を含む11部門12ノミネートの『パワー・オブ ・ザ・ドッグ』。続いて、『DUNE/デューン 砂の惑星』が作品賞含む10部門にノミネートされた。

なお、授賞式の模様は、WOWOWが日本時間3月28日午前7時30分より独占生中継・配信。案内役はジョン・カビラ、宇垣美里、スペシャルゲストとして中島健人(Sexy Zone)、スタジオゲストとして河北麻友子、町山智浩らが出演し、授賞式の熱気と興奮をリアルタイムで伝える。

■ノミネーションリスト

【作品賞】

『ベルファスト』

『コーダ あいのうた』

『ドント・ルック・アップ』

『ドライブ・マイ・カー』(製作国:日本)

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『ドリームプラン』

『リコリス・ピザ』

『ナイトメア・アリー』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

『ウエスト・サイド・ストーリー』

【監督賞】

ケネス・ブラナー(『ベルファスト』)

濱口竜介(『ドライブ・マイ・カー』)

ポール・トーマス・アンダーソン(『リコリス・ピザ』)

ジェーン・カンピオン(『パワー・オブ・ザ・ドッグ』)

スティーヴン・スピルバーグ(『ウエスト・サイド・ストーリー』)

【主演男優賞】

ハビエル・バルデム(『愛すべき夫妻の秘密』)

ベネディクト・カンバーバッチ(『パワー・オブ・ザ・ドッグ』)

アンドリュー・ガーフィールド(『tick, tick... BOOM!:チック、チック...ブーン!』)

ウィル・スミス(『ドリームプラン』)

デンゼル・ワシントン(『マクベス』)

【主演女優賞】

ジェシカ・チャステイン(『タミー・フェイの瞳』)

オリヴィア・コールマン(『ロスト・ドーター』)

ペネロペ・クルス(『パラレル・マザーズ(原題)』)

ニコール・キッドマン(『愛すべき夫妻の秘密』)

クリステン・スチュワート(『スペンサー ダイアナの決意』)

【助演男優賞】

キアラン・ハインズ(『ベルファスト』)

トロイ・コッツァー(『コーダ あいのうた』)

ジェシー・プレモンス(『パワー・オブ・ザ・ドッグ』)

J・K・シモンズ(『愛すべき夫妻の秘密』)

コディ・スミット=マクフィー(『パワー・オブ・ザ・ドッグ』)

【助演女優賞】

ジェシー・バックリー(『ロスト・ドーター』)

アリアナ・デボーズ(『ウエスト・サイド・ストーリー』)

ジュディ・デンチ(『ベルファスト』)

キルステン・ダンスト(『パワー・オブ・ザ・ドッグ』)

アーンジャニュー・エリス(『ドリームプラン』)

【国際長編映画賞】

『ドライブ・マイ・カー』(製作国:日本)

『フリー(原題)』(製作国:デンマーク)

『ブータン 山の教室』(製作国:ブータン)

『Hand of God -神の手が触れた日-』(製作国:イタリア)

『ザ・ワースト・パーソン・イン・ザ・ワールド(原題)』(製作国:ノルウェー)

【脚本賞】

『ベルファスト』

『ドント・ルック・アップ』

『ドリームプラン』

『リコリス・ピザ』

『ザ・ワースト・パーソン・イン・ザ・ワールド(原題)』

【脚色賞】

『コーダ あいのうた』

『ドライブ・マイ・カー』(脚色:濱口竜介、大江崇允)

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『ロスト・ドーター』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

【撮影賞】

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『ナイトメア・アリー』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

『マクベス』

『ウエスト・サイド・ストーリー』

【編集賞】

『ドント・ルック・アップ』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『ドリームプラン』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

『tick, tick... BOOM!:チック、チック...ブーン!』

【美術賞】

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『ナイトメア・アリー』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

『マクベス』

『ウエスト・サイド・ストーリー』

【衣装デザイン賞】

『クルエラ』

『シラノ』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『ナイトメア・アリー』

『ウエスト・サイド・ストーリー』

【メイク・ヘアスタイリング賞】

『星の王子ニューヨークへ行く2』

『クルエラ』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『タミー・フェイの瞳』

『ハウス・オブ・グッチ』

【作曲賞】

『ドント・ルック・アップ』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『ミラベルと魔法だらけの家』

『パラレル・マザーズ(原題)』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

【歌曲賞】

『ドリームプラン』(対象曲「Be Alive」)

『ミラベルと魔法だらけの家』(対象曲「Dos Oruguitas」)

『ベルファスト』(対象曲「Down To Joy」)

『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』(対象曲「No Time To Die」)

『フォー・グッド・デイズ(原題)』(対象曲「Somehow You Do」)

【音響賞】

『ベルファスト』

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』

『パワー・オブ・ザ・ドッグ』

『ウエスト・サイド・ストーリー』

【視覚効果賞】

『DUNE/デューン 砂の惑星』

『フリー・ガイ』

『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』

『シャン・チー/テン・リングスの伝説』

『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』

【長編アニメ映画賞】

『ミラベルと魔法だらけの家』

『フリー(原題)』

『あの夏のルカ』

『ミッチェル家とマシンの反乱』

『ラーヤと龍の王国』

【長編ドキュメンタリー賞】

『アセンション(原題)』

『アッティカ(原題)』

『フリー(原題)』

『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』

『ライティング・ウィズ・ファイア(原題)』

【短編ドキュメンタリー賞】

『オーディブル:鼓動を響かせて』

『私の帰る場所』

『ザ・クイーン・オブ・バスケットボール(原題)』

『ベナジルに捧げる3つの歌』

『ホエン・ウィ・ワー・バリーズ(原題)』

【短編アニメ映画賞】

『アフェアズ・オブ・ジ・アート(原題)』

『ベスティア(原題)』

『ボクシングバレー』

『ことりのロビン』

『ザ・ウィンドシールド・ワイパー(原題)』

【短編実写映画賞】

『アラ・カシュ(原題)』

『ザ・ドレス(英題)』

『ザ・ロング・グッドバイ(原題)』

『オン・マイ・マインド(原題)』

『プリーズ・ホールド(原題)』

