「スター・ウォーズ」をはじめ、「ジョーズ」「スーパーマン」「インディ・ジョーンズ」「E.T.」「ハリー・ポッター」など、作品の代名詞となるような映画音楽を作り続けてきたレジェンド、ジョン・ウィリアムズが本日(2月8日)、90歳の誕生日を迎えた。本日午後8時からユニバーサルミュージックの公式YouTubeチャンネルでスペシャル映像のプレミア公開が予定されている

「ジョン・ウィリアムズ 90th Birthday 『ライヴ・イン・ベルリン』プレミア上映」と題し、2月4日に発売された『ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ベルリン』 から「帝国のマーチ(『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』から)」など、厳選された珠玉の演奏シーンを観ることができる。

ジョン・ウィリアムズがベルリン・フィルハーモニー管弦楽団での指揮デビューを果たし、演奏前からスタンディング・オベーションが起こった2021年10月のコンサートを収録した映像からの抜粋。アーカイブは予定されておらず、1回限りの配信となる。

■プレミア公開URL

https://youtu.be/N732PFotzLc

※アーカイブなし

■ジョン・ウィリアムズへのお祝いのコメント(50音順・敬称略)

★石丸幹二(俳優・歌手)

偉大なるジョン・ウィリアムズ。

彼との出逢いは、中学生の頃。吹奏楽部だった僕は「スター・ウォーズ」の出現に有頂天になった。

それからずっと、彼の映画音楽は僕のヒーローだった。

カッコ良くて、痺れるものばかり。音楽と一緒に空も飛べたし、魔法も使えたし、泣けもした。

もう90歳だって?!

いや、今も変わらず僕の太陽、大いなるパワーの源だ。

★上原ひろみ(ピアニスト)

Happy 90th Birthday Mr. John Williams!!

いつも音楽で素晴らしい情景と夢を見せ続けてくれるジョン。

彼の音を聞けば、その瞬間のときめきを思い出させてくれて、目は輝き、笑顔がこぼれる。

本当にフォースが使えるジョン。

ぜひヨーダのように長生きしていただきたいです。

★小澤征爾(指揮者)

ジョンへ

Happy happy 90th Birthday!

思えば知り合って50年以上!

タングルウッドで、それからもちろんボストンでの楽しい思い出がよみがえってきます。

最初に出会った頃、ジョンは指揮するのをためらっていたのに、それが90歳を前に、ベルリンに飛んでベルリン・フィルを指揮するとは!

君はずっと大切な友であり、ほんとうに特別な仲間です。

また一緒に音楽をしよう。

With much love and deep respect,

Seiji

★原田慶太楼(指揮者)

HAPPY BIRTHDAY MAESTRO!

ジョンの音楽は聴こえた瞬間、そのメロディーを初めて聴いた時の思い出や感動を呼び起こす魔法の力をもっている。

世界中に感動をありがとう!

ジョンの音楽を演奏出来る私たち音楽家は本当に幸せです。

この世で一つしかないJWサウンドをこれからもプレゼントしてください。

★久石譲(作曲家)

ジョン・ウィリアムズは歳をとるのを止めてしまったらしい。

エネルギッシュな指揮ぶりから彼が90歳になったと想像することはとてもできない。

しかもウィーン・フィルとのコンサートから1年くらいの間でプログラムも大きく変化させてスケールアップしている。

ベルリン・フィルの鉄壁なアンサンブルは一段と彼の音楽を高みに上げた。

個人的にはチェロとオーケストラのエレジーに心を奪われた。

90歳になってもよりクリエイティブな姿勢を保つ彼から、我々は大いなる勇気をいただいた。

ありがとう、ジョン・ウィリアムズ、そして輝ける90歳、おめでとうございます!

Joe Hisaishi

★村治佳織(ギタリスト)

お誕生日おめでとうございます!

ひとつの音世界を極められたジョン・ウィリアムズさん。

『ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ベルリン』を拝見して、最高の音楽家の作った作品をギターアレンジで弾いてみたいという希望が生まれました!

いつか私が"スター・ウォーズのテ一マ"を弾いていたら、それは確実に90歳のマエストロからいただいた刺激に依るものです!

★よしひろまさみち(映画ライター)

『インディ・ジョーンズ』や『スター・ウォーズ』などでサウンド・スコアの楽しさ、圧倒的な演出効果を教えてくれた巨匠ジョン・ウィリアムズ。卒寿やらレジェンドやら言われても、初来日時と変わらない おおらかさがにじみ出ているライヴ・イン・ベルリンは、会場内のお客さん同様、最初からスタンディング・オベーション!

■ジョン・ウィリアムズ John Williams(1932年2月8日-)

50年以上にわたりハリウッド映画音楽のトップランナーとして君臨するレジェンド。アカデミー作曲賞においては、今までに52回のノミネート、5回の受賞を誇り、グラミー賞受賞25回、ゴールデン・グローブ賞受賞4回など、数多の受賞歴に輝く巨匠ジョン・ウィリアムズは“オールド・スクール”と呼ばれるハリウッド映画音楽のレジェンドにして、コープランドやバーンスタインらのアメリカ音楽の伝統に連なる作曲家・指揮者・ピアニストである。

1932年2月8日ニューヨーク州生まれ。ロサンゼルス移住後、UCLAで学び、マリオ・カステルヌオーヴォ=テデスコに作曲を師事。空軍従軍後は、ジュリアード音楽院でロジーナ・レヴィンにピアノを師事した。ジョニー・ウィリアムズ名義のジャズ・ピアニストとしてデビュー後、ヘンリー・マンシーニの映画・テレビ録音でピアニストとして参加し、徐々に作編曲家として頭角を現す。

映画音楽作曲家デビューは『Daddy-O』(1958年)。『ポセイドン・アドベンチャー』(72年)、『タワーリング・インフェルノ』(74年)などの音楽を手がけ、ハリウッドを代表する作曲家のひとりとなる。この間、『屋根の上のバイオリン弾き』(71年)の編曲でアカデミー編曲賞を初受賞。さらにスティーブン・スピルバーグ監督の『ジョーズ』(75年)でアカデミー作曲賞を初受賞。ジョージ・ルーカス監督の『スター・ウォーズ/新たなる希望』(77年)の音楽を手がけ、アカデミー作曲賞とグラミー賞3部門を受賞した。

そのほか、『スーパーマン』(78年)、『7月4日に生まれて』(89年)、『J.F.K』(91年)、『ホーム・アローン』(90年)、『ハリー・ポッターと賢者の石』(2001年)、などの音楽を手がける。

映画音楽以外でも、4つのオリンピック(1983年夏・ロサンゼルス、88年夏・ソウル、96年夏・アトランタ、2002冬・ソルトレークシティ)のテーマ曲、2つの交響曲、協奏曲を作曲。

1978年にロサンゼルス・フィルを指揮してコンサート指揮者デビューを飾り、80年よりボストン・ポップス・オーケストラの音楽監督を14シーズン務めた。87年にはボストン・ポップス・エスプラネードと初来日し、90年と93年にボストン・ポップス来日公演を指揮した。その日本ツアーに際し、当時・皇太子だった現在の天皇陛下と皇后雅子さまの結婚の儀(1993年)のために「雅の鐘」(Sound the Bells!) を作曲するなど、記憶にも記録にも残る数多くの功績を残している。93年音楽監督勇退後、現在は同団桂冠指揮者およびタングルウッド音楽祭アーティスト・イン・レジデンスを務めている。

■『ジョン・ウィリアムズ ライヴ・イン・ベルリン』収録曲

オリンピック・ファンファーレとテーマ

『未知との遭遇』から抜粋

『遥かなる大地へ』組曲

『ハリー・ポッターと賢者の石』から ヘドウィグのテーマ(新アレンジ)

『ハリー・ポッターと賢者の石』から ニンバス2000

『ハリー・ポッターと賢者の石』から ハリーの不思議な世界

『ジュラシック・パーク』のテーマ

『スーパーマン』マーチ

『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』から オートバイとオーケストラのスケルツォ

『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』から マリオンのテーマ

『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』から レイダース・マーチ

チェロとオーケストラのためのエレジー ブリュノ・ドルプレール(チェロ)

『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』から ハン・ソロの冒険

『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』から ヨーダのテーマ

『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』から 王座の間とエンド・タイトル

『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』から 王女レイアのテーマ

『E.T.』から フライング・テーマ

『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』から 帝国のマーチ

