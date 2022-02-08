TWICE、洗練された『＃TWICE4』ビジュアル解禁 SHIBUYA109広告もチェンジ
2022年2月8日 10時00分 (2月8日 10時05分更新)
アジア発の9人組ガールズグループ・TWICEが8日、日本デビュー5周年プロジェクト第2弾発表として、4thベストアルバム『#TWICE4』（3月16日発売）のビジュアルとジャケット写真を解禁した。
本作は初回限定盤A（CD+80p PHOTO BOOK）、初回限定盤B（CD+DVD）、通常盤（CD）の3形態。春の訪れを感じさせるものやクールで洗練された表情が印象的なジャケット写真となっている。
『#TWICE』シリーズは韓国でリリースした楽曲の日本語バージョンが収録されたベストアルバムシリーズ。2017年にTWICEが日本デビューしたときにリリースした『＃TWICE』から始まり、韓国楽曲の日本語バージョンが聴ける作品として注目度が高いシリーズの4作目となる今作には、「SCIENTIST」や「I CAN’T STOP ME」といった人気楽曲が収録されている。
なお、東京・渋谷のSHIBUYA109のシリンダーには6日まで『#TWICE』の過去ビジュアルが掲出されていたが、きょう7日から『#TWICE4』のビジュアルに張り替えられ、デビューから現在への移り変わりを表現した。
■TWICE 4th BEST ALBUM『＃TWICE4』収録曲
▽CD（3形態共通）
1. I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-
2. CRY FOR ME -Japanese ver.-
3. Alcohol-Free -Japanese ver.-
4. SCIENTIST -Japanese ver.-
5. I CAN'T STOP ME
6. CRY FOR ME
7. Alcohol-Free
8. SCIENTIST
▽CD（3形態共通）
1. I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-
2. CRY FOR ME -Japanese ver.-
3. Alcohol-Free -Japanese ver.-
4. SCIENTIST -Japanese ver.-
5. I CAN'T STOP ME
6. CRY FOR ME
7. Alcohol-Free
8. SCIENTIST
▽DVD（初回限定盤Bのみ）
「MORE & MORE -Japanese ver.-」Music Video
「I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-」Music Video
「SCIENTIST -Japanese ver.-」Music Video
「MORE & MORE」 Music Video
「I CAN'T STOP ME」Music Video
「SCIENTIST」Music Video
「MORE & MORE -Japanese ver.-」Music Video
「I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-」Music Video
「SCIENTIST -Japanese ver.-」Music Video
「MORE & MORE」 Music Video
「I CAN'T STOP ME」Music Video
「SCIENTIST」Music Video
「MORE & MORE -Japanese ver.-」Music Video Making Movie
「I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-」Music Video Making Movie
「SCIENTIST -Japanese ver.-」Music Video Making Movie
「I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-」Music Video Making Movie
「SCIENTIST -Japanese ver.-」Music Video Making Movie
『#TWICE4』Jacket Shooting Making Movie
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