アジア発の9人組ガールズグループ・TWICEが8日、日本デビュー5周年プロジェクト第2弾発表として、4thベストアルバム『#TWICE4』(3月16日発売)のビジュアルとジャケット写真を解禁した。

本作は初回限定盤A(CD+80p PHOTO BOOK)、初回限定盤B(CD+DVD)、通常盤(CD)の3形態。春の訪れを感じさせるものやクールで洗練された表情が印象的なジャケット写真となっている。

『#TWICE』シリーズは韓国でリリースした楽曲の日本語バージョンが収録されたベストアルバムシリーズ。2017年にTWICEが日本デビューしたときにリリースした『#TWICE』から始まり、韓国楽曲の日本語バージョンが聴ける作品として注目度が高いシリーズの4作目となる今作には、「SCIENTIST」や「I CAN’T STOP ME」といった人気楽曲が収録されている。

なお、東京・渋谷のSHIBUYA109のシリンダーには6日まで『#TWICE』の過去ビジュアルが掲出されていたが、きょう7日から『#TWICE4』のビジュアルに張り替えられ、デビューから現在への移り変わりを表現した。

■TWICE 4th BEST ALBUM『#TWICE4』収録曲

▽CD(3形態共通)

1. I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-

2. CRY FOR ME -Japanese ver.-

3. Alcohol-Free -Japanese ver.-

4. SCIENTIST -Japanese ver.-

5. I CAN'T STOP ME

6. CRY FOR ME

7. Alcohol-Free

8. SCIENTIST

▽DVD(初回限定盤Bのみ)

「MORE & MORE -Japanese ver.-」Music Video

「I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-」Music Video

「SCIENTIST -Japanese ver.-」Music Video

「MORE & MORE」 Music Video

「I CAN'T STOP ME」Music Video

「SCIENTIST」Music Video

「MORE & MORE -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

「I CAN'T STOP ME -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

「SCIENTIST -Japanese ver.-」Music Video Making Movie

『#TWICE4』Jacket Shooting Making Movie

